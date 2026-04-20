به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کریم عاشوری شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم رشت با درود بر پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع)، اظهار کرد: مرحبا به شما مردم غیرتمند رشت، مرحبا به ملت قهرمان ایران. ملت ما احتیاجی به تکریم هیچ بزرگ و کوچکی ندارید.

وی با اشاره به مطالعه تاریخ و سیره معصومان(ع)، افزود: وقتی مظلومیت امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زهرا(س)، امام حسن مجتبی(ع) و سیدالشهدا(ع) را می‌خوانیم، با چشم دل می‌بینیم که ملت قهرمان ایران، این جلوه و انتظار از امام و نایب امام را ایجاد کرده است.

عاشوری تصریح کرد: فرق ما با مردم زمان حضرات معصومین(ع) به خدا نماز نبود. آن‌ها نمازشان بیشتر بود، حضورشان در مساجد بیشتر بود. اما وقتی حضرت صدیقه طاهره(س) دست امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را گرفت و به درب خانه تک تک مهاجر و انصار رفت، صبح جز چهار نفر کسی نیامد.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها، گفت: مردم بیش از ۵۰ روز در خیابان ماندند. احساس تان این بود که مبادا نائب امام زمان مورد تعرض قرار بگیرد، مبادا فرامین امام به خاطر دیپلماسی و اهمال کاری کف زمین بماند. غیرتمندانه ماندند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ انقلاب، مظلومیت ایران و سیاست اصلی و حقیقی به مردم جهان نشان داده شد، خاطرنشان کرد: انشاءالله این انقلاب به دست صاحب اصلی‌اش، امام زمان(عج) خواهیم داد.

تأکید بر هوشیاری در برابر حیله دشمن

عاشوری با اشاره به آیات قرآن و فرمایشات علامه جوادی آملی، گفت: قرآن کتاب داستان و تاریخ نیست، کتاب علمی هم نیست. قرآن به ما دستور داد در برابر قوم یهود و نجس محکم بایستید.

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران، همان مردم آخرالزمان و جنگ آخرالزمانی هستند، افزود: خدا وعده پیروزی داده است. طبق فرمایش امام شهید، خدا فرمود پیروزی از آن ماست. فرمود بمانید، نترسید. ما در این خیابان ماندیم و کوتاه نخواهیم آمد.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی گیلان خطاب به دولت‌مردان، تصریح کرد: مردم ایران شعور سیاسی شان بالاست. مردم ایران هنوز کینه سردار سلیمانی را در قلبشان دارند، هنوز عقده و کینه شهید حنیه و شهید سیدحسن نصرالله و همه فرماندهان بزرگ را دارند.

وی با هشدار نسبت به حیله‌های دشمن، گفت: حرف دوپهلو معنا ندارد. امامین انقلاب به ما یاد دادند که اول باید حقوق خدا رعایت شود. در سیاست جمهوری اسلامی حق بازی نداریم. با مردم باید روراست بود. مردم جان فدای شما می‌شوند.

عاشوری با اشاره به شهادت رهبر شهید، افزود: آن کسانی که خون به دل رهبر کردند، رهبر فرمود مذاکره نه، گوش ندادند و خون رهبر ریخته شد. حواس تان به حیله قوم یهود باشد، حواس تان به منافقین باشد.

مردم ایران، یاران امام زمان(عج)

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران، همان مردم آخرالزمان هستند، گفت: اگر به دشمن ضعف نشان بدهیم، پیشروی می‌کند. این جنگ حتمی است و خودمان باید آماده کنیم. این مسیری است که رهبر شهید ما فرمود. ما تا قله، همه این حوادث را به خواست خدا پشت سر می‌گذاریم.

عاشوری در پایان با اشاره به آیه «لَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ...»، خاطرنشان کرد: خدا وعده داده زمین را به بندگان صالحش بدهد. مردم قهرمان ایران، همان یاران حضرت ولی عصر امام زمان(عج) هستند.