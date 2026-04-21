توزیع ۲۲ تن برنج و شکر در نکا

ابوالقاسم پناهی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای تنظیم بازار مصرف و رفاه حال شهروندان، با هماهنگی های انجام شده ۵.۲ تن برنج وارداتی هندی و ۱۳.۵تن شکر بسته بندی و ۳ تن شکر فله ویژه مصرف خانوار به این شهرستان‌ اختصاص یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا در ادامه با بیان اینکه این توزیع توسط ۴ مباشر در فروشگاه‌های منتخب سطح شهر و روستا نکا با تایید ستاد تنظیم بازار انجام می شود. وی تصریح کرد: قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم برنج هندی وارداتی ۱۷۲ هزار تومان و شکر بسته بندی ۸۵ هزار تومان و شکر فله ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

پناهی با بیان اینکه مردم با مشاهده تخلف و گران‌فروشی به ۱۲۴ اطلاع دهند، گفت: بازرسان تنظیم بازار جهاد کشاورزی این شهرستان و سایر نهادهای مرتبط بر روند توزیع این سهمیه نظارت دارند و هرگونه تخلف با تشکیل پرونده به قانون معرفی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا گفت: این توزیع با هدف حمایت از تولید و جلوگیری از کمبود این ماده اولیه اساسی در بازار برنج و شکر، تخصیص یافته و بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده، بین مباشرین و عوامل توزیع می شود و همچنین، نظارت دقیقی بر فرآیند توزیع اعمال خواهد شد تا از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود تا برنج و شکر به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.