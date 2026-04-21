به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند، اتحادیه اروپا باید فورا توافق همکاری تجاری خود با رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورد.

این کارشناسان اضافه کردند، تعلیق توافق همکاری مذکور باید در سایه جمع آوری بیش از یک میلیون امضا از سوی شهروندان اروپایی به دنبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه حقوق بشر صورت پذیرد. اتحادیه اروپا نمی تواند ادعای حمایت از حقوق بشر داشته باشد اما در عین حال با دولتی ارتباطات تجاری برقرار کند که دست به نسل کشی و جنایات جنگی می زند.

آنها تصریح کردند، مدارک موجود نشان می دهد رژیم صهیونیستی دست به نسل کشی در نوار غزه زده است. تعلیق این توافق مشترک یک مسأله سیاسی نیست بلکه وظیفه ای قانونی بر دوش اتحادیه اروپا به شمار می رود که نشان دهنده کمترین حد از پایبندی اروپا به قانون بین المللی محسوب می شود.