به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس عدلیه در ادامه سلسله نشست‌های مستمر خود با مقامات قضایی در مرکز و استان‌ها، طی سخنانی در نشست با جمعی دیگر از رؤسای کل دادگستری استان‌ها، با قدردانی از مجاهدت نیروهای قضایی طی جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: علی‌رغم خسارات و آسیب‌هایی که در طول جنگ رمضان به برخی از امکنه و مجتمع‌های قضایی وارد آمد، مسئولان و کارکنان قضایی، با مجاهدت و پشتکاری که به خرج دادند، اجازه ندادند امورات قضایی و حقوقی مردم زمین بماند.

رئیس عدلیه تاکید کرد: در ایام جنگ تحمیلی این امکان در قوه قضاییه ایجاد شد که مردم در شهر دیگری پیگیری امورات قضایی خود را داشته باشند، ابلاغ‌ها کاملا الکترونیکی دریافت می‌شود و صددرصد اطلاع رسانی پرونده الکترونیکی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت طبق گزارشی که به من واصل شده است در ایام جنگ تحویلی سوم ۱۶۷ هزار گواهی عدم سوء پیشینه صادر شده است که ۷۵ درصد آن غیرحضوری بوده است و ۱۱ هزار جلسه در ایام جنگ ۴۰ روزه به صورت الکترونیکی برگزار شده است.

رئیس عدلیه افزود: در همین ایام جنگ، تمامی خدمات اظهارنامه، لایحه، دادخواست و شکوائیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از همان مسیر خدمات قضایی (به صورت غیرحضوری) توسعه داده شد و هفته قبل نسخه آن آماده شد و در همین ایام جنگ ابلاغ‌ها خودکار شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت آمادگی کامل همه نیروها و قوا برای مقابله با تجاوزات احتمالی دشمن، بیان داشت: دشمن مستکبر با تمام قوا و تجهیزات، علیه کشور ما یک جنگ وجودی و موجودیتی به راه انداخت، لکن به هیچ یک از اغراض شوم و اهداف پلیدش نائل نشد؛ فلذا این دشمنِ شکست‌خورده و مغموم، مترصد ضربه‌زدن مجدد به کشور ماست و احتمال اینکه بار دیگر به تجاوز سبوعانه دست بزند، وجود دارد. در اینجا وظیفه و تکلیف همه ما در قوا و بخش‌های مختلف ایجاب می‌کند که با عنایت به تجارب اندوخته، از همه لحاظ و جنبه‌ها در آمادگی کامل و صددرصدی باشیم.

اقدام علیه کشتی ایرانی حتما با جواب همراه خواهد بود

رئیس دستگاه قضا به موضوع ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر محاصره دریایی ایران نیز گریزی زد و تصریح کرد: اقدام رژیم آمریکا در به اصطلاح محاصره بنادر و سواحل ایران و همچنین تجاوز این رژیم به کشتی تجاری ایرانی در آب‌های دریای عمان، نقض آتش‌بس و مصداق جنایت جنگی است و ما حتماً پاسخ این شرارت‌های آمریکایی‌ها را خواهیم داد.

رئیس عدلیه با اشاره به نحوه رسیدگی‌ها به پرونده عناصر ضدامنیتی، عنوان کرد: پرونده عناصر ضدامنیتی و عناصر همکار و همراه با دشمن متجاوز، در مراجع ذی‌صلاح قضایی، با سرعت و دقت در حال رسیدگی است و خطاب به مقامات قضایی ذیربط تأکید شده که در عین رعایت ملکه‌ی عدالت، وفق قانون، با قاطعیت تمام در قبال این پرونده‌ها، اقدامات قضایی مقتضی را ترتیب دهند. قانون، مجازات‌های معینی را در قبال این جرائم مقرر داشته است؛ از مصادره اموال تا سلب حیات. قطعاً هر متهمی که پس از رسیدگی‌های متقن و جامع، جرمش ثابت شود، به مجازات مقرر قانونی خواهد رسید و در این مسیر همانطور که تاکنون انجام گرفته، مماشات و اغماضی وجود نخواهد داشت.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: قطعاً در قبال عناصری که جرم‌شان پس از رسیدگی‌های متقن و جامع، به اثبات برسد، به سرعت و بدون پیچ‌وخم‌های اداری، مجازات‌های قانونی اِعمال خواهد شد و پیوست‌های تبیینی نیز توسط مرکز رسانه قوه قضاییه انجام خواهد گرفت تا مردم عزیز ما در چارچوب موازین قانونی، در جریان پرونده‌های مطروحه قرار گیرند.

اموال همکاران و همراهان دشمن توقیف می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تبیین و تشریح ادله‌ ناظر بر اِعمال مجازات مصادره اموال، وفق قانون موسوم به تشدید مجازات جاسوسی، اظهار کرد: دستورات مؤکدی صادر شده تا در قبال آن دسته از همکاران و همراهان دشمن متجاوز که وفق قانون، اموال‌شان توقیف می‌شود، در مرحله‌ی ضبط اموال نیز، توسط مرجع مربوطه، سرعت عمل به خرج داده شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه توصیه‌هایی نیز خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها مطرح کرد و گفت: فرماندهان نظامی شاخص ما از جمله شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، یک ویژگی بارز داشتند و آن این بود که همواره در پیشانی قوای تحت امر خود حرکت می‌کردند و اصطلاحاً طلایه‌دار بودند؛ همین ویژگی برجسته، باید در رؤسای کل دادگستری‌های ما نیز وجود داشته باشد؛ انتظار ما از شما رؤسای کل، آن است که در عمل به وظایف و تکالیف و پیشبرد امورات محوله، پیشتاز و طلایه‌دار باشید تا سرمشق و الگوی نیروهای زیرمجموعه خود قرار گیرید. همچنین شما رؤسای کل، بویژه در شرایط خطیر فعلی، بیشترین راهنمایی‌ها و رهنمون‌ها را در جهت افزایش بهره‌وری و اتقان در امور، به زیرمجموعه و نیروهای تحت امر خود داشته باشید.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت پیشتازی و جلوداری رؤسای کل دادگستری‌ها در پیشبرد امور و هدایت زیرمجموعه بیان داشت: شهید حاج قاسم سلیمانی می‌گفت فرق ما با ژنرال‌های کشورهای دیگر این است که آنها به نیروهایشان می‌گویند بروید، اما ما به نیروهای‌مان می‌گوییم بیایید؛ بدین معنا که فرماندهان نظامی ما در جلو و پیشانی جبهه حرکت می‌کنند؛ رؤسای کل دادگستری‌ها، نیز باید چنین باشند و پیشتاز و پیشرو در امور باشند. خودِ شما رؤسای کل دادگستری‌ها به‌عنوان رؤسای شعب اول محاکم تجدیدنظر، نسبت به رسیدگی مجدانه به پرونده‌ها و صدور آراء اهتمام داشته باشید تا زیرمجموعه‌تان نیز انگیزه مضاعف پیدا کند. از سویی دیگر نسبت به هدایت نیروهای خود جهت نحوه برخورد با مراجعان و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها نیز بسیار توجه و اهتمام داشته باشید.