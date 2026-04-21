هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان؛ باران، تگرگ و رعدوبرق در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان در روز سه شنبه هشدار زرد رنگ هواشناسی صادر شده است این هشدار متناظر بر بارش باران و تگرگ به خصوص در ارتفاعات و همچنین رگبار و رعد و برق خواهد بود.

سامانه بارشی که دیروز وارد استان سمنان شده و در اقصی نقاط استان بارش هایی را به همراه داشت، امروز نیز در این استان فعالیت داشته و در کنار بارش باران و تگرگ و رعد و برق شاهد وزش باد نسبتاً شدید نیز خواهیم بود.

به واسطه وزش باد شدید، هواشناسی نسبت به مخاطرات این حوزه نیز هشدار داده است برای مثال در هشدار زرد رنگ هواشناسی برای روز سه شنبه اعلام شده که مردم از پارک خودروها در زیر درختان کهن سال و خشک و تابلوهای تبلیغاتی و داربست های ساختمانی جلوگیری کنند همچنین به گلخانه داران و کشاورزان نیز در این ارتباط هشدار داده شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هشدار هواشناسی برای روزهای دوشنبه و سه شنبه صادر شده است، گفت: عمده فعالیت این سامانه کم فشار بارشی در شمال و نقاط مرتفع استان به صورت باران و تگرگ و رعد و برق خواهد بود.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه این سامانه کم فشار بارشی دمای هوا در استان سمنان را بین چهار الی شش درجه کاهش می دهد، بیان کرد: عدم صعود به ارتفاعات و مناطق کوهستانی و عدم چرای دام در نقاط مرتفع و شمالی استان از جمله دیگر توصیه‌های هواشناسی به مردم است.

وی با بیان اینکه کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌های استان و جوی‌ها، کانال‌ها و آبراه‌ها و دهانه پل‌ها دیگر موضوعی است که در هشدار هواشناسی استان سمنان برای روز سه شنبه اشاره شده است، افزود: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها از توصیه های هواشناسی به مردم استان است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای به دلیل وزش باد با هدف جلوگیری از بروز خسارات از دیگر توصیه‌های هواشناسی به گلخانه داران استان است، گفت: از امشب کم کم سامانه کم فشار بارشی از سمت شرق استان خارج خواهد شد.

پیش بینی هواشناسی برای امروز سمنان، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار ورعد و برق و بارش باران خواهد بود برای شاهرود نیز در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، بارش باران و در ارتفاعات تگرگ گزارش شده است.

در ارتفاعات دامغان هم بارش‌ها به صورت تگرگ خواهد بود، در شهر دامغان هم شاهد وزش باد، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق خواهیم بود همین پیش بینی به صورت مشابه در میامی هم صورت گرفته است، در بیارجمند بارش باران و تگرگ را شاهد خواهیم بود و در ایوانکی بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

برای گرمسار آسمان نیمه ابری در برخی ساعات بارش و گاهی رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی شده است، برای مهدیشهر آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و بارش تگرگ در ارتفاعات را خواهیم داشت.