محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بیشتر نقاط بهویژه مناطق جنوبی استان شاهد بارندگی بودند، اظهار کرد: در ایستگاههای مانیزان و سامن ملایر هر کدام ۳۷ میلیمتر و دهحیدر نهاوند ۲۷ میلیمتر بارش را ثبت شده و در شهر همدان نیز ایستگاه دانشگاه بوعلی چهار میلیمتر بارندگی گزارش کرده است.
وی با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی گفت: امروز سهشنبه اول اردیبهشت افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده بهویژه در نواحی کوهستانی دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه از فردا چهارشنبه تا یکشنبه هفته آینده آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، ادامه داد: بعدازظهرها افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه بامداد چهارشنبه کاهش دما بین ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد در بیشتر نقاط استان رخ خواهد داد، افزود: دمای کمینه همچنان بالای صفر باقی میماند و در برخی مناطق به ۲ درجه بالای صفر میرسد.
باقری شکیب با اشاره به اینکه روز گذشته بیشینه دما در کبودراهنگ و نهاوند ۲۱ درجه و کمینه دمای صبح امروز در کبودراهنگ و گلتپه ۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است، افزود: دمای همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۶ تا ۱۹ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
