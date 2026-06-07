  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵

پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان هرمزگان امروز صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در بعدازظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: دریا در بعدازظهر کمی مواج خواهد بود و با احتیاط شناورهای سبک شرایط برای رفت و آمد شناورها مساعد پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: روز دوشنبه از ساعات بعدازظهر وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز سبب مواج شدن دریا می‌شود.

وی گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی استان صورت پذیرد و از رفت و آمد کشتی‌های تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی امروز وفردا نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود و از روز سه شنبه افزایش دمای بیشینه وکاهش رطوبت نسبی هوا به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6852463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها