پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: دریا در بعدازظهر کمی مواج خواهد بود و با احتیاط شناورهای سبک شرایط برای رفت و آمد شناورها مساعد پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: روز دوشنبه از ساعات بعدازظهر وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز سبب مواج شدن دریا می‌شود.

وی گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی استان صورت پذیرد و از رفت و آمد کشتی‌های تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

وی افزود: به لحاظ دمایی امروز وفردا نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود و از روز سه شنبه افزایش دمای بیشینه وکاهش رطوبت نسبی هوا به ویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.