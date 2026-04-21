به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، حفظ، صیانت و توسعه زیرساختهای اقتصادی، صنعتی و خدماتی را از ارکان اساسی امنیت اقتصادی، رشد پایدار و اقتدار ملی دانست و افزود: در پی تحولات و درگیریهای اخیر، بخشی از زیرساختهای غیرنظامی و صنعتی کشور در برخی حوزهها دچار آسیب شده است و بازسازی سریع، هدفمند و هوشمندانه این زیرساختها، ضرورتی راهبردی برای استمرار تولید، پایداری اشتغال، حفظ رفاه عمومی و تقویت تابآوری اقتصادی کشور به شمار میرود.
معاون علمی رییسجمهور با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه فناوری و نوآوری تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در دهههای گذشته با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، توان علمی دانشگاهها، ظرفیت شرکتهای خصوصی و نهادهای فناور، موفق به ایجاد زیرساختی گسترده از توانمندیهای صنعتی و فناورانه شده است. در این چارچوب، شکلگیری و توسعه بیش از ده هزار شرکت دانشبنیان و فناور در حوزههای مختلف، از مهمترین دستاوردهای زیستبوم نوآوری کشور است.
به گفته او، این شرکتها با ایجاد صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، سهم قابل توجهی در توسعه تولید دانشمحور، افزایش بهرهوری و تقویت اقتصاد ملی ایفا کردهاند.
افشین حوزههای فعالیت این شرکتها را راهبردی توصیف کرد و گفت: این شرکتها امروز در حوزههایی همچون انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی، برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات پزشکی, داروسازی، مواد پیشرفته، ماشینآلات صنعتی و سامانههای هوشمند، از توانمندیهای تثبیتشده و تجربههای اجرایی قابل اتکا برخوردارند. طراحی و ساخت تجهیزات پیچیده صنعتی، بومیسازی فناوریهای کلیدی، ارائه خدمات مهندسی پیشرفته و اجرای پروژههای کلان، بخشی از ظرفیتهای بالفعل این مجموعههاست.
او بهرهگیری نظاممند از این ظرفیتها را در شرایط کنونی، عامل تسریع بازسازی زیرساختها دانست و افزود: در این رویکرد، بازسازی صرفاً معطوف به جبران خسارتها نیست، بلکه فرصتی برای ارتقای فناوری، نوسازی صنعتی، افزایش بهرهوری، کاهش شدت مصرف انرژی، بهبود استانداردهای ایمنی و تقویت تابآوری زیرساختی کشور به شمار میرود.
معاون علمی رئیسجمهور با تشریح نقش شرکتهای دانشبنیان در زنجیره کامل بازسازی گفت: بر این اساس، شرکتهای دانشبنیان میتوانند در طراحی مهندسی، تأمین و ساخت تجهیزات، دیجیتالسازی و هوشمندسازی فرایندها، ارتقای سامانههای کنترل و ابزار دقیق، نوسازی خطوط تولید و بازآفرینی زیرساختهای صنعتی نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: این مشارکت، علاوه بر تسریع روند بازسازی، زمینهساز توسعه اشتغال دانشبنیان، افزایش ارزش افزوده داخلی و تقویت اقتصاد دانشبنیان خواهد بود.
افشین مأموریت اصلی دولت را در این مسیر، «سیاستگذاری هوشمند، تنظیمگری مؤثر، تسهیلگری نهادی، تأمین مالی هدفمند و رفع موانع اجرایی» عنوان کرد و افزود: باید سازوکارهای شفاف و کارآمد برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان، نهادهای مالی و مجموعههای صنعتی بزرگ فراهم شود تا همافزایی ظرفیتهای ملی به حداکثر برسد.
به گفته او، در حال حاضر فرایند ارزیابی خسارات، شناسایی نیازها و تدوین برنامههای اجرایی با محوریت دستگاههای مسئول در حال انجام است. امیدواریم با تکمیل این فرایندها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای ذیربط، بستر لازم برای مشارکت گسترده و نظاممند شرکتهای دانشبنیان در پروژههای بازسازی و نوسازی زیرساختها فراهم شود.
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به تجربه تاریخی کشور گفت: تجربه تاریخی ایران نشان داده است که این کشور در مواجهه با چالشها، با اتکا به دانش، سرمایه انسانی و اراده ملی، مسیر بازسازی و پیشرفت را با قدرت طی کرده است.
او ادامه داد: امروز نیز با بهرهگیری هدفمند از توان داخلی و میدان دادن به شرکتهای دانشبنیان و نیروهای متخصص، میتوان زیرساختهای آسیبدیده را به شکلی پیشرفتهتر، کارآمدتر و مقاومتر از گذشته بازسازی کرد.
افشین از تدوین برنامهای مشخص برای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: در این چارچوب، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با همکاری دستگاههای اجرایی و صنایع ذیربط در حال تدوین برنامه مشارکت شرکتهای دانشبنیان در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده است.
این مقام مسئول درپایان خاطرنشان کرد: شرکتهای دانشبنیان میتوانند به عنوان پیشران اصلی بازسازی و نوسازی زیرساختهای کشور، نقشی راهبردی در تحقق توسعه پایدار و ارتقای اقتدار فناوری جمهوری اسلامی ایران ایفا کنند.
