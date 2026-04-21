۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۹

نوسان شدید در بازار انرژی؛ نفت برنت ۹۴ دلار و ۵۵ سنت

امروز قیمت نفت در بازار جهانی با نوسانات شدیدی همراه بود به طوری که قیمت نفت برنت امروز به ۹۴ دلار و ۵۵ سنت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع حامل‌های انرژی امروز در بازار جهانی با نوسانات قابل توجهی همراه بود. در حالی‌که اکثر شاخص‌های مهم نفتی کاهش قیمت را تجربه کردند، WTI میدلند با جهشی کم‌سابقه مواجه شد. بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت نفت خام اوپک با افتی نزدیک به ۵ درصد به ۹۹.۶۰ دلار رسید و سبد نفتی هند نیز کاهش بیش از ۹ درصدی را ثبت کرد. در مقابل، WTI میدلند با رشد چشمگیر ۷ درصدی تا سطح ۹۲.۹۴ دلار افزایش یافت.

در میان شاخص‌های اصلی، نفت خام آمریکا (WTI) با کاهش ۱.۳۶ درصدی به ۸۶.۲۳ دلار و برنت با افت نزدیک به یک درصد به ۹۴.۵۵ دلار رسیدند. همچنین گاز طبیعی با ۱.۳۴ درصد کاهش در سطح ۲.۶۵ دلار قرار گرفت. قیمت بنزین و نفت گرمایشی نیز به ترتیب ۰.۵ و ۰.۹۲ درصد کاهش یافتند.

با وجود روند نزولی گسترده در بازار انرژی، رشد قابل توجه میدلند توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده و می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات موقت در عرضه و تقاضای منطقه‌ای باشد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

