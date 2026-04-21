به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اکبری از برگزاری رژه بزرگ جامعه اسکیت اصفهان در حمایت از وطن و گرامیداشت شهدای مظلوم مدرسه میناب همزمان با روز جهانی اسکیت خبر داد.
وی اظهار کرد: این برنامه با هدف همبستگی جامعه ورزشکاران اسکیت، گرامیداشت روز جهانی اسکیت و ادای احترام به شهدای مدرسه میناب برگزار خواهد شد.
به گفته رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان، این رویداد همراه با برنامههای متنوع و برگزاری قرعهکشی جوایز برای شرکتکنندگان خواهد بود. پ
وی اضافه کرد: این رژه پنجشنبه سوم اردیبهشت، ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین(ع) (دروازه دولت) آغاز میشود.
