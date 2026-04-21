۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

انتصاب رئیس مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی محمدجواد سماواتی را به سمت رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

با عنایت به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس مرکز نظات، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه» منصوب می‌شوید.

از جناب عالی انتظار می‌رود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی و مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه، در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه با تاکید بر محورهای زیر اهتمام ورزید.

نظارت بر حسن اجرای مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره دانشگاه

رسیدگی به شکایات و حفظ و صیانت از کرامت انسانی کلیه ذینفعان دانشگاه

اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از بروز اقدامات و جریانات سوء

توجه ویژه به رفع مشکلات موجود در استان‌ها با حداکثر نمودن کارایی و اثربخشی خدمات بازرسی

نظارت و ارزیابی دقیق بر حسن انجام سند تحول و تعالی دانشگاه

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت، در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

زهرا سیفی

