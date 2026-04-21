ثبت نام متقاضیان ریاست هیئت قایقرانی همدان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به استناد ماده ۴ و ۵ و ۶ دستورالعمل نحوه ثبت نام از داوطلبان پست ریاست هیئت و ماده ۱۰و ۱۴ آئین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی، فراخوان ثبت نام از متقاضیان ریاست هیات قایقرانی استان همدان از امروز یک اردیبهشت ماه آغاز شد.

ثبت نام از متقاضیان احراز تصدی این هیئت ورزشی از امروز به مدت یک هفته کاری تا وقت اداری چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

از علاقمندان نامزدی ریاست هیئت نامبرده دعوت می‌شود برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان مراجعه کنند.

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس)، دارا بودن حداقل سن (۲۸) سال و حداکثر(۷۰) سال ، دارا بودن حداقل چهار سال سابقه مدیریت اجرایی (به همراه مستندات) ، دارا بودن کارت پایان دوره ضرورت (خدمت سربازی) یا معافیت ، فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد، داشتن گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی که براساس احکام قضایی صادر شده است و عدم اعتیاد از جمله شرایط لازم برایثبت نام کاندیدای ریاست هسات قایقرانی است.