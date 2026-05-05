به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یاوری اظهار کرد: اقامتگاه بومگردی عمارت بهشتیان در زمینی به مساحت ۴۵۰ متر مربع با ۴۲۰ متر مربع بنا راهاندازی میشود.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خلیلآباد ادامه داد: این مجموعه اقامتی با سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد ریال برای خرید ملک و ۵۰ میلیارد ریال برای مرمت و تجهیر از خانه تاریخی به اقامتگاه بومگردی تبدیل شده است.
وی به اهمیت حفظ و احیای این بنای تاریخی اشاره کرد و گفت: این بنا متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی است، این خانه تا سال ۷۰ مورد استفاده قرار داشته و از سال ۱۳۷۰ متروکه و محل نگهداری دام و طیور بوده که بر اثر عوامل طبیعی و غیر طبیعی ، آسیب های فراوان دیده بود.
یاوری افزود: در خرداد ماه ۱۴۰۴ برابر طرح مرمت و احیا، از مرگ حتمی نجات و دوباره باز زنده سازی شد و با صدور مجوز اقامتگاه سنتی از سوی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی از ۱۷ اردیبهشت ماه جاری به بهره برداری خواهد رسید.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خلیلآباد تصریح کرد: اقامتگاه بومگردی عمارت بهشتیان پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی و شهرستان خلیل آباد همزمان با یازدهمین جشنواره تاک پلو افتتاح خواهد شد.
