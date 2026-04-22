هیچ چیز مهمتر از آمادگی تیم ملی نیست/فیفا باید برای این موارد فکری کند

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که رقابتهای لیگ بیستوپنجم فوتبال ایران بهدلیل تحولات اخیر و فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی دشمن متخاصم علیه کشور به حالت تعلیق درآمده، بحث درباره آینده مسابقات و نحوه مدیریت این بحران به یکی از موضوعات اصلی فوتبال تبدیل شده است.
ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دشوار باشگاهها گفت: من کاملاً درک میکنم که تیمها در چه فشاری قرار گرفتهاند. باشگاهها برای تأمین منابع مالی با دردسرهای بزرگی روبهرو هستند و این موضوع قابل انکار نیست.
او در ادامه به اهمیت مقطع زمانی فعلی اشاره کرد و افزود: ما در فصلی قرار داشتیم که همه چیز به جام جهانی ۲۰۲۶ ختم میشود. در چنین بازهای، بدون شک هیچ چیز مهمتر از بازیهای تیم ملی و عملکرد خوب مقابل رقبای قدرتمند دنیا نیست.
سرمربی پیشین تیم ملی با اشاره به نبود سازوکار مشخص برای مدیریت بحرانهای مشابه تصریح کرد: واقعیت این است که تعیین سهمیه تیمها یا تصمیمگیری در چنین شرایطی، فرمول مشخصی ندارد. در دنیای مدرن کمتر پیش میآید که کشورها برای شرایط جنگی برنامهریزی از پیش تعیینشده داشته باشند.
این کارشناس فوتبال ادامه داد: شاید بهتر باشد نهادهای بینالمللی مثل فیفا قوانینی را در این زمینه تدوین کنند تا اگر کشوری با بحرانهای جنگی یا حتی بلایای طبیعی روبهرو شد، بتواند با چارچوب مشخص تصمیم بگیرد. کاش فیفا فکری برای این مواقع می کرد.
ابراهیمی در ادامه با حمایت از تمرکز بیشتر بر تیم ملی و تصمیم سازمان لیگ گفت: من کاملاً زمان را به تیم ملی میدهم و این حق آنهاست که از این فرصت نهایت استفاده را ببرند. آمادهسازی تیم ملی در چنین شرایطی اهمیت زیادی دارد.
او در پایان تأکید کرد: در حال حاضر هیچ چیزی مهمتر از این نیست که تیم ملی فوتبال ایران با آمادگی کامل در جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر شود. اگر قرار باشد اولویتی تعیین کنیم، قطعاً باید همه امکانات و زمان در اختیار تیم ملی باشد تا بتواند بهترین عملکرد را ارائه دهد.
