به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا و در پی آن تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، با تصمیم مسئولان سازمان لیگ ادامه مسابقات فصل جاری به بعد از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ موکول شد.

در خصوص معرفی نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی فصل آینده نیز هنوز اطلاع‌رسانی رسمی در سایت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال انجام نشده است. با این حال، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که سه تیم استقلال، تراکتور و سپاهان به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل آینده حضور خواهند داشت.

همچنین پس از وقفه ایجادشده در رقابت‌های لیگ برتر و با درخواست امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، فهرست ۳۰ بازیکن برای حضور در اردوی جدید تیم ملی اعلام شد. این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

محمود کلهر، کارشناس فوتبال، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره فهرست بازیکنان دعوت‌شده به تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: به نظر من امیر قلعه‌نویی نباید تحت تأثیر جو موجود و اظهار نظرهایی که از اطراف مطرح می‌شود قرار بگیرد و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کند. این موضوع کمک چندانی به تیم ملی نمی‌کند.

او ادامه داد: به اعتقاد من بازیکنان شایسته‌تری وجود داشتند و فوتبالیست‌های زیادی می‌توانستند در لیست اعلام‌شده قرار بگیرند. بسیاری از نفراتی که شایستگی داشتند، در حال حاضر در تیم ملی حضور ندارند و با توجه به مشکلات متعدد فوتبال کشور و شرایطی که به واسطه این جنگ به وجود آمده، به نظر من سرمربی تیم ملی می‌توانست از بازیکنان جوان‌تر که در لیگ عملکرد بهتری داشته‌اند استفاده کند.

کلهر افزود: اگر به اسامی تیم ملی نگاه کنیم، می‌بینیم برخی بازیکنان در باشگاه‌های خودشان کارایی لازم را نداشته‌اند، هرچند قصد ندارم به فرد خاصی اشاره کنم. به اعتقاد من امیر قلعه‌نویی نباید اقتدار خود را از دست بدهد و نباید تحت تأثیر فضای بیرونی قرار بگیرد.

این کارشناس فوتبال گفت: نتایجی که در جام جهانی کسب می‌کنیم می‌تواند بازتاب بسیار مهمی برای فوتبال ملی کشور داشته باشد. به نظرم می‌شد از بازیکنان جوان‌تر بیشتری استفاده کرد، چرا که بازیکنان زیادی بودند که می‌توانستند در فهرست تیم ملی قرار بگیرند و حتی به ساخت آینده فوتبال کشور کمک کنند.

او ادامه داد: در تیم ملی امید و تیم ملی جوانان نیز بازیکنان شایسته زیادی داشتیم که می‌توانستند در این فهرست حضور داشته باشند. به نظر من برخی از بازیکنان دعوت‌شده شاید شایستگی لازم را نداشتند، هرچند در میان آن‌ها بازیکنان بسیار خوبی هم حضور دارند.

کلهر افزود: ما می‌توانستیم از ظرفیت نیروهای جوان‌تر بیشتر استفاده کنیم؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت نتیجه‌گیری هم تحت تأثیر قرار می‌گرفت، این موضوع در بلندمدت می‌توانست به تیم ملی کمک کند. در شرایطی که نگاه‌ها به فوتبال ایران در سطح جهانی وجود دارد، می‌توانستیم عملکرد قوی‌تری داشته باشیم.

او در پایان گفت: امیدوارم بازیکنان دعوت‌شده در اردوها تمرینات خوبی داشته باشند و بازی‌های دوستانه مناسبی برگزار شود تا در جام جهانی بتوانیم حداقل از نظر ارائه فوتبال، نمایش قابل قبولی داشته باشیم. به نظر من باید از بازیکنان جوان‌تر بیشتر استفاده شود تا علاوه بر کمک به تیم ملی، زمینه لژیونر شدن و حضور آن‌ها در تیم‌های بزرگ دنیا نیز فراهم شود. من معتقدم در میان نفرات فعلی هم بازیکنان شایسته‌ای حضور دارند، اما می‌شد ترکیب جوان‌تر و پویاتری در اختیار تیم ملی قرار بگیرد.