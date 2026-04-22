زمان شروع اردوی مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، «حسام حسن» سرمربی تیم ملی فوتبال مصر برنامه آماده سازی این تیم را برای اردوی قبل از جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص کرد.

طبق این برنامه فراعنه قرار است از ۲۶ اردیبهشت ماه تمرینات خود برای حضور در جام جهانی را از قاهره آغاز کند.

«وطن اسپورت» با اشاره به زمان آغاز اردوی تیم ملی مصر ، برگزاری بازی های باشگاهی را یکی از اولویت های حسام حسن دانست تا بازیکنان داخلی لیگ این کشور و همچنین لژیونرها در اوج آمادگی وارد اردوی تیم ملی شوند.

مصری ها در حالی در هفته پایانی اردیبهشت ماه تمرینات خود را آغاز می کنند که تیم ملی ایران به عنوان همگروه آنه۸ا از ۳۱ فروردین ماه گذشته با دعوت از بازیکنان شاغل در ایران، آغاز کرده است تا حدود یک ماه زودتر از رقیبش برنامه ریزی داشته باشد.

شایان ذکر است تیم های ملی ایران و مصر در گروه G جام جهانی با نیوزیلند و بلژیک همگروه هستند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

سه‌شنبه، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۴:۳۰ بامداد؛ استادیوم لس آنجلس

یکشنبه، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) بازی ۳۹: بلژیک - ایران؛ ساعت ۲۲:۳۰ ؛ استادیوم لس آنجلس

شنبه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵) بازی ۶۳: مصر - ایران؛ ساعت ۶:۳۰؛ استادیوم سیاتل