به گزارش خبرنگار مهر، پس از رخدادهای اخیر در کشور و در پی آغاز جنگ سوم تحمیلی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا، تمامی رویدادهای ورزشی در ایران به حالت تعلیق درآمده است. در همین راستا و با نظر امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، بازیکنان به اردو فراخوانده شده‌اند تا برای رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده شوند.

با این حال، هنوز حضور ۱۰۰ درصدی اعضای تیم ملی ایران در خاک آمریکا قطعی نشده و وضعیت اعزام کاروان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به صراحت اعلام کرده که با حضور تیم ملی در جام جهانی مخالف است.

سایت «championat» ازبکستان در این رابطه نوشت: احمد دنیامالی وزیر ورزش ایران تأکید کرد که تأمین امنیت بازیکنان تیم ملی در اولویت قرار دارد.

او گفت: «اگر امنیت بازیکنان تیم ملی در آمریکا تضمین شود، ما در جام جهانی شرکت خواهیم کرد؛ اما تصمیم نهایی درباره حضور در این رقابت‌ها توسط دولت و شورای عالی امنیت ملی ایران گرفته می‌شود.»

پیش از این نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه ایران به دلیل تنش‌های سیاسی و نظامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، ممکن است از حضور در این تورنمنت انصراف دهد.

تیم ملی ایران در گروه G این رقابت‌ها قرار دارد و قرار است با تیم‌های نیوزیلند، بلژیک و مصر رقابت کند.