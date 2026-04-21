به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با حضور ۳۰ بازیکن داخلی از روز گذشته در مرکز ملی آغاز شد تا بازیکنان لیگ برتر زیر نظر امیر قلعه نویی تمرین کرده و خود را برای دور جدید که با حضور تعدادی از لژیونرها قرار است در آنتالیای ترکیه برگزار شود، آماده کنند.

امیر قلعه نویی تصمیم دارد تمام ظرفیت ممکن برای استفاده از بازیکنان شاغل در لیگ های خارجی را نیز به اردوی اردیبهشت ماه در نظر بگیرد و در بین آنها نیز به طور ویژه دنبال حضور دنیس اکرت است.

مهاجم ایرانی الاصل استانداردلیژ بلژیک که در بازی های دوستانه فروردین ماه در اردو حضور داشت اما به دلیل تاخیر در انجام کارهای اداری مربوط به تست ژنتیک نتوانست مجوز فیفا را برای دیدارهای تدارکاتی مقابل نیجریه و کاستاریکا کسب کند.با این حال قلعه نویی از شرایط او در تمرینات کاملا راضی بوده است و می خواهد این بازیکن را به طور قطع در اردوی بعدی نیز در اختیار داشته باشتد تا قدرت انتخاب بیشتری برای استفاده از مهاجمان در لیست نهایی داشته باشد.

اکرت قرار است به محض اتمام بازی های ژوپیلرلیگ بلژیک راهی ترکیه شود و در اردوی تیم ملی حضور پیدا کند تا کارهای اداری حضورش همزمان طی شده و در صورت تایید نهایی در لیست مسافران ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار بگیرد.