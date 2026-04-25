فوتبال ایران در انتظار چراغ سبز آسیا/ تعیین نمایندگان پس از جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع «جنگ تحمیلی سوم» علیه کشورمان از سوی رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، علاوه بر ایجاد وقفه در روند برگزاری مسابقات ورزشی، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در فصل بیست‌وپنجم نیز به حالت تعلیق درآمد.

در همین راستا، سازمان لیگ فوتبال اعلام کرده است که ادامه مسابقات لیگ برتر پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از سر گرفته خواهد شد.

نکته مهم در اطلاعیه رسمی سازمان لیگ، عدم معرفی تیم‌های باشگاهی ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی فصل آینده (لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲) بوده است؛ موضوعی که با توجه به شرایط اعلام‌شده، ابهامات و پرسش‌های متعددی را در فضای فوتبال کشور ایجاد کرده است.

پس از این موضوع، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون، هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد: سه باشگاه استقلال، تراکتور و سپاهان بر اساس جایگاه خود در جدول لیگ برتر به‌عنوان نمایندگان ایران در فصل آینده رقابت‌های آسیایی معرفی خواهند شد.

با این حال، این اظهارات مورد تأیید مهدی تاج رئیس فدراسیون قرار نگرفت و مدیران عامل این باشگاه‌ها اعلام کرده‌اند تاکنون هیچ‌گونه ابلاغ یا مکاتبه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال در خصوص معرفی نمایندگان ایران برای فصل آینده رقابت‌های آسیایی به آن‌ها اعلام نشده است.

در حالی که این موضوع در لیگ برتر ایران یک اتفاق جدید محسوب می‌شود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش‌تر نیز با چنین شرایطی مواجه بوده است.

به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۳ و پس از وقوع جنگ در کشور عراق، مسئولان فوتبال این کشور از AFC درخواست کردند که معرفی نماینده آسیایی خود را به پس از پایان مسابقات باشگاهی داخلی موکول کنند.

همچنین در سال ۲۰۱۹ و هم‌زمان با همه‌گیری ویروس کووید-۱۹، سه کشور آسیایی ژاپن، چین و ازبکستان با وقفه در برگزاری مسابقات باشگاهی خود روبه‌رو شدند و درخواست مشابهی را از AFC مطرح کردند تا نمایندگان آن‌ها برای حضور در رقابت‌های آسیایی پس از اتمام لیگ‌های داخلی مشخص شوند.

در نهایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با این درخواست‌ها در هر چهار مورد موافقت کرد.

در حالی که هنوز تصمیم نهایی برای معرفی نمایندگان باشگاهی ایران در فصل آینده رقابت‌های آسیایی اتخاذ نشده است، امیرمهدی علوی اعلام کرد فدراسیون فوتبال قصد دارد طی نامه‌ای رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، درخواست جدیدی را مطرح کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد فدراسیون ایران از AFC خواهد خواست تا تعیین نمایندگان باشگاهی کشور برای فصل آینده رقابت‌های آسیایی، به پس از ازسرگیری مسابقات لیگ برتر پس از جام جهانی ۲۰۲۶ و مشخص شدن رده‌بندی نهایی تیم‌ها و همچنین برگزاری رقابت‌های جام حذفی موکول شود.

در صورت موافقت AFC با این درخواست، معرفی تیم‌های ایرانی برای حضور در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ پس از پایان کامل مسابقات داخلی انجام خواهد شد تا حق انتخاب نمایندگان بر اساس نتایج قطعی فصل صورت بگیرد.

امیرمهدی علوی در این رابطه اظهار داشت: نامه‌نگاری انجام شده و باید در هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح شود.

وی افزود: جلسه هیئت اجرایی AFC در کشور کانادا برگزار خواهد شد و در صورتی که این موضوع در آن جلسه به تصویب برسد، نامه رسمی فدراسیون فوتبال ارسال می‌شود تا بر اساس آن، فرصتی در اختیار فوتبال کشورمان قرار بگیرد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در صورت موافقت، این امکان فراهم خواهد شد که پس از برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، رقابت‌های لیگ داخلی به‌صورت فشرده برگزار شود و پس از مشخص شدن جدول نهایی تیم‌ها، نمایندگان ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی معرفی شوند.