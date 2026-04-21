علیدوستی: اگر لیگ تعطیل نمی شد، چادرملو سهمیه آسیایی می گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه چادرملو، حمید علیدوستی چادرملو اردکان در خصوص روند تیمی چادرملو اردکان اظهار داشت: در فرایند توسعه یک مجموعه، عوامل زیادی دخیل هستند. برای تشکیل یک تیم، مواردی از مدیریتی درونی، بیرونی و خاستگاه استراتژیک مبنی بر خواسته جمعی و اهداف مشترک همیشه دخیل بوده است. برای خودم مقدمه کوچکی متصور شدم تا از در آن بتوانم وارد شوم و برسم به چگونگی و کیفیت آن از مجموعه‌ای که شاید قدم را آن طرف نوپایی گذاشته است.

وی ادامه داد: این مجموعه از زیر مجموعه، زیر ساخت و تشکل پا را فراتر گذاشته و خیلی زود با درایت مدیریت و به خصوص سرمربی عزیز تیم، مراحل را یکی پس از دیگری البته بر مبنای تفکر، دانش علمی و مدیریتی در لوایح اهداف مشترک هیئت مدیره طی کرده و به نقطه‌ای از موفقیت رسیده که می‌تواند الگوی مناسبی برای هر زیرساخت و فرهنگ تیمی باشد که به تازگی به عرصه بالاترین لیگ حرفه‌ای رسیده است.

ستاره اسبق فوتبال ایران با تاکید بر اینکه وقتی از یک روند موفقیت آمیز صحبت به عمل می‌آید باید به خاستگاه اهداف مشترکی که باشگاه از راس امور تا قاعده را در بر می‌گیرد توجه ویژه مبذول داشت و آن ساختار را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، گفت: مجموعه چادرملو اردکان موارد استراتژیک مدیریتی و فنی را از ساده به پیچیده برنامه‌ریزی کرد و طبق اهداف آن قدم به قدم خود را از پله‌هایی از پیش تعیین شده بالا کشید و توانست به موازات مدیریتی جمعی در جهت اهداف تیمی به جلوه‌گاهی از روح تیمی و تعریف تشکل تیمی برسد و در مقام فنی نیز با هوش و ذکاوت مربی ارجمند تیم آقای سعید اخباری خیلی زود به سلسله مراتب پیشرفت در جهت اهداف تاکتیکی تیمی دست یافت.

وی افزود: چادرملو اردکان در برهه‌ای از زمان صدر جدول را از آن خود ساخت و بعدها طبق تفکر تیمی و ایجاد تاکتیک‌های متنوع توانست استفاده بهینه‌ای از زمین هموار ورزشگاه شهید نصیری یزد که مبتنی بر راه و روش تاکتیک تیمی بود داشته باشد تا به موارد مورد نظر سرمربی تیم دست پیدا کند. اگر با این روند، لیگ ادامه پیدا می‌کرد طبق نظر شاهدان عینی و کارشناسان و نظر به بازی‌های انجام شده که با بردهای متوالی چادرملو اردکان همراه بود می‌توانستیم شاهد یک پدیده در روند لیگ امسال باشیم؛ تیمی که استفاده بهینه‌ای از تمامی خارجی‌های خود کرد و رابطه‌ای تیمی خوبی بین خارجی‌ها و داخلی‌ها اتفاق افتاد که زبان زد بود.

علیدوستی در ادامه خاطرنشان ساخت: در جهت این اهداف و فرایند حرکتی تیمی، می‌توانیم از فکت‌های علمی و حتی زیربنایی از حرکت جهت دار تیمی مبنی بر یک پیشرفت پویا صحبت کنیم. می‌توانم از روندی بگویم که داشت باعث شکوفایی چه از لحاظ زیرساخت و چه از لحاظ مدیریتی و از لحاظ فنی می‌شد. هر روز شاهد روند پیشرفت این مجموعه بودیم. باید واقعاً به مجموعه چادرملو اردکان تبریک ویژه‌ای گفت برای این شکوفایی، روند، کیفیت و تلاشی که صورت می‌گیرد.

پیشکسوت فوتبال ایران درباره دلایل موقت نماینده اردکان در لیگ برتر فوتبال گفت: تیزهوشی و شناخت میدانی مدیرعامل باشگاه از فضای ارتباطات و مدیریت، خوش عهدی و نظم در پرداختهای اقساط و تعهدات باشگاه، درک و تصویر و آنالیز کافی سعید اخباری از تک تک بازیکنان لیگ و دانش روانشناسی او از تیم خودش و انتخاب بهترین نفرات خارجی با مناسب‌ترین قیمت و نزدیکی فرهنگی، سرپرستی و مدیریت فوتبالی و سلامت فراز فاطمی و حرفه‌ای بودن سایر کادر، اتحاد و همدلی در بین اکثریت اعضای هیئت مدیره باشگاه، حمایت های همیشگی نماینده اردکان در مجلس و سایر مقامات شهرستان و استان و شخص استاندار فوتبالدوست یزد و از همه مهمتر پشتیبانی مدیرعامل و مدیران عالی مجتمع صنعتی معدنی از باشگاه را می‌توان از مهمترین دلایل کسب موفقیت چادرملو اردکان در فصل گذشته فوتبال عنوان کرد.

علیدوستی در پایان اظهار داشت: جنگ بیشترین ضرر را به اخباری و تیمش زد. من مطمئن بودم با ادامه لیگ همه را شگفت زده می‌کرد و باید یادمان باشد این تیم نه تنها یک بازیکن خوب به تیم ملی معرفی کرده بلکه با معرفی سعید اخباری یک فلسفه و سبک جدید مربیگری آنهم جوان به فوتبال کشور تزریق کرده است.