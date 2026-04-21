به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر و طغیان رودخانه کنجانچم، پل دوم مسیر رفت در محور ایلام - مهران برای ساعاتی مسدود شده بود که با حضور به‌موقع عوامل عملیاتی، این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد و هم‌اکنون تردد در آن به صورت روان جریان دارد.

وی با اشاره به گستردگی بارش‌ها در سطح استان افزود: در شبانه‌روز گذشته ۱۳ شهرستان استان ایلام شاهد بارش باران بودند که در این راستا، ۱۰۵ نیروی راهدار با استفاده از ۶۴ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در نقاط مختلف استان مستقر و مشغول خدمت‌رسانی به هموطنان هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام با هشدار نسبت به لغزندگی جاده‌ها و احتمال ریزش مجدد کوه در محورهای کوهستانی تصریح کرد: با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی، از تمامی رانندگان و هموطنان تقاضا می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت، ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، همکاری لازم را با پلیس‌راه و عوامل راهداری مستقر در جاده‌ها داشته باشند.

دشتی‌پور خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راههای استان به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و هموطنان می‌توانند پیش از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، محدودیت‌های ترافیکی و شرایط جوی با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.