۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

استقرار ۳۷۰ راهدار در پی بارش شدید باران در سطح جاده‌های لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از استقرار ۳۷۰ راهدار این استان در پی بارش شدید باران در سطح جاده‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی هشدار هواشناسی و هم‌زمان با ورود سامانه بارشی به جو استان، ۳۷۰ نیروی راهداری و پشتیبان با تجهیزات و به‌کارگیری ۲۹۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در قالب ۴۵ اکیپ راهداری در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی اضافه کرد: راهداری استان تمهیدات لازم را برای انجام عملیات راهداری در بارش‌های اخیر در نظر گرفته و آمادگی کامل برای خدمت به مردم را دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: تمامی هم‌وطنان می‌توانند از طریق تماس با سامانه ۱۴۱، از آخرین وضعیت راه‌های کشور، وضعیت آب‌وهوا، وضعیت انسداد راه‌ها، کوتاه‌ترین مسیر با تعیین مبدأ و مقصد و تعیین نقشه راه‌های کشور مطلع شوند.

