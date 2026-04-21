۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

داداشی: طبق پیش‌بینی‌ها شاهد بارش‌های خوبی در خراسان شمالی بودیم

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق پیش‌بینی‌ها شاهد بارش‌های خوبی طی روزهای اخیر در سطح استان بودیم.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانطور که پیش‌بینی شده بود، بارندگی‌های خوبی در سطح خراسان شمالی داشتیم که بیشترین آن تا این لحظه از ایستگاه چمن‌بید به میزان ۱۳.۹ میلیمتر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با توجه به نقشه‌های پیش‌یابی، ادامه ناپایداری را تا شب چهارشنبه به شکل بارش باران و در پاره‌ای از نقاط همراه با رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه گرفتگی به تناوب خواهیم داشت و انتظار می‌رود ادامه بارش‌ها در نیمه شرقی خراسان شمالی بیشتر متمرکز باشد.

وی در ادامه افزود: از اوایل صبح پنج‌شنبه تا اوایل هفته آینده، جو نسبتاً پایداری را انتظار داریم که آسمان در اکثر ساعت‌ها نیمه ابری خواهد بود.

داداشی تصریح کرد: با توجه به رگباری بودن بارش‌ها، آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنک‌ترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد و گرمترین نقطه از ایستگاه پیش‌قلعه (مانه) با بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۳ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کد مطلب 6806951

