اعلام نتایج دکتری در دهه سوم اردیبهشت؛ ۹۷ هزار نفر انتخاب رشته کردند

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی برگزار شد.

وی افزود: نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و از میان شرکت کنندگان تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.

کریمیان یادآور شد: مهلت انتخاب رشته از چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز شد و پس از تمدید فرصت، داوطلبان می توانستند تا روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

وی تاکید کرد: در نهایت بیش از ۹۷ هزار نفر از داوطلبان مجاز آزمون دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: نتایج انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز آزمون دکتری و اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ... ) آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ در دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.