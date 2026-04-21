علیرضا عبداللهزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن سوم اردیبهشتماه که در تقویم جهانی به عنوان روز محوطهها و بناهای تاریخی نامگذاری شده، مجموعه میراث فرهنگی کاشان برنامهریزی جامعی برای پاسداشت این روز انجام داده است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه محوطه باستانی سیلک در تاریخ تمدن ایران افزود: برگزاری آئین اصلی این رویداد در محوطه تاریخی سیلک، فرصتی برای یادآوری ریشههای تمدنی و فرهنگی هفتهزارساله ایران است. به همین منظور، شعار امسال مراسم «تمدن هفتهزارساله ایران، خاموش شدنی نیست» انتخاب شده تا اهمیت حفاظت از این میراث ارزشمند بیش از گذشته برجسته شود.
عبداللهزاده با تشریح برنامههای در نظر گرفتهشده برای این مراسم گفت: اجرای نقالی شاهنامه، ورزش زورخانهای و موسیقی حماسی بخشی از برنامههای آئینی است که در روز پاسداشت برگزار خواهد شد و فضایی متناسب با هویت تاریخی سیلک ایجاد میکند.
وی ادامه داد: برای کودکان و نوجوانان نیز مجموعهای از برنامههای فرهنگی پیشبینی شده که شامل برپایی ایستگاه نقاشی با موضوع «سیلک، تمدنی که من میشناسم»، گریم صورت، اهدای بادبادک و کارگاه سفال است. او همچنین از اجرای ویژهبرنامه «زنجیره انسانی» در پیرامون محوطه باستانی سیلک خبر داد؛ اقدامی که به گفته او با هدف آگاهیبخشی و جلب توجه عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از این محوطه تاریخی انجام میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان تأکید کرد: مجموعه این برنامهها با همکاری نهادهای فرهنگی، مردمی و علاقهمندان میراث فرهنگی اجرا خواهد شد و تلاش ما بر این است که روز جهانی محوطهها و بناهای تاریخی در کاشان به فرصتی برای پیوند دوباره جامعه با میراث ارزشمند این سرزمین تبدیل شود.
