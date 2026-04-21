حجت‌الاسلام وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بدعهدی و زیاده‌خواهی‌های مکرر آمریکا در مذاکرات، اظهار کرد: اساساً ما هیچ پیشینه مثبتی نسبت به مذاکره با آمریکا نداریم.

وی متذکر شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز، اتفاقات متعدد و متنوعی رخ داده است که آمریکایی‌ها به شیوه‌های مختلف به ایران متوسل شدند و در پی حل مشکلاتشان بودند، اما هرگز به هیچ‌ یک از وعده‌های خود عمل نکردند و در رفتار و عملکردشان صداقت نداشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این، جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن منطق قوی و تمایل همیشگی به حفظ منافع و امنیت ملی خود، گاهی در شرایطی که فرصتی فراهم می‌شود و با وجود پیشینه و بدعهدی‌های آمریکا، حاضر به انجام مذاکره شده است.

التماس آمریکا برای پذیرش آتش‌بس از سوی ایران

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس یادآور شد: سال گذشته، دو مرحله مذاکره انجام شد، اما آن‌ها در میانه مذاکرات عملاً میز مذاکرات را بمباران کردند و جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند. البته هر بار که جنگ را شروع کردند، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در این جنگ، به التماس افتادند و به دنبال واسطه‌ها رفتند تا ایران آتش‌بس را بپذیرد.

احمدی بیان کرد: البته جمهوری اسلامی ایران به هیچ‌یک از آن موارد اعتنایی نکرد و پاسخی نداد. در نهایت، با اصرار فراوان در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران شرایطی را مطرح کرد که اگر تحت این شرایط حاضر به مذاکره باشند، ما آماده‌ایم آتش‌بس را بپذیریم. آن‌ها شرایط ما را پذیرفتند و به‌طور رسمی نیز اعلام کردند.

وی تصریح کرد: در دور اول مذاکرات اسلام‌آباد که واسطه پاکستانی‌ها بودند، متأسفانه طرف آمریکایی نتوانست منش استکباری و روش غلط گذشته‌اش را که شامل زیاده‌خواهی و قلدری بود، کنار بگذارد. آن‌ها همچنان به دنبال همان روال گذشته بودند؛ روالی که هیچ‌گاه در مذاکرات برای ما نفعی نداشت.

آمریکا با وجود شکست در مقابل ایران مدام زیاده‌خواهی می‌کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: طبق نظر همه صاحب‌نظران غربی و آمریکایی، هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بگوید در این جنگ، آمریکایی‌ها یا رژیم صهیونیستی موفق شدند. بلکه همگان از موفقیت و توان ایران صحبت می‌کنند. به طور طبیعی، طرفی که در جنگ شکست خورده، یعنی طرف آمریکایی، باید رفتاری متفاوت در مذاکرات نشان دهد و بر اساس واقعیت‌ها صحبت کند. اما مشاهده کردیم که آن‌ها همچنان به منش گذشته خود پایبند بودند و به دنبال زیاده‌خواهی بودند؛ بنابراین، مذاکرات در آنجا نتیجه‌ای نداشت.

احمدی ادامه داد: آن‌ها تصور کردند که با محاصره دریایی می‌توانند فشار بیشتری به ما وارد کنند و اثر قدرت ایران در تنگه هرمز را کاهش دهند یا بی‌اثر کنند، اما در عمل مشخص شد که این اقدام هم به آن شکلی که انتظار داشتند، اثرگذار نبود. جمهوری اسلامی ایران با آن‌ها مقابله کرد و از سوی دیگر، سایر کشورهایی که نیازمند تردد در این تنگه هستند، حاضر نشدند در این بازی آمریکایی‌ها قرار بگیرند. حتی هم‌پیمانانشان نیز با آمریکا همراهی نکردند، زیرا آینده این اقدام را می‌دانستند و نمی‌خواستند شریک یک شکست باشند. بنابراین، از همان ابتدا مشخص بود که این محاصره دریایی نیز شکست خواهد خورد.

وی ادامه داد: آنان این روزها آتش‌بس را نقض می‌کنند، زیرا قرار بود آتش‌بس به‌طور کامل در تمامی جبهه‌هایی که متحد ایران هستند، یعنی جبهه مقاومت، اجرا شود. اما تلاش کردند لبنان را از این معادله جدا کنند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اگر آتش‌بس تا زمان مشخصی اجرا نشود، حملات ادامه خواهد داشت. همین تهدید باعث شد که ترامپ، رژیم صهیونیستی را وادار به اجرای آتش‌بس در لبنان کند. این موارد نمونه‌ای از رفتارهای متناقض آنان در جریان مذاکرات بود.

حقوق ایران قابل چانه‌زنی نیست

این نماینده مجلس گفت: مسئله دیگری که وجود دارد، پول‌های بلوکه‌شده ایران است. آنان تصور می‌کنند که حقی که متعلق به ماست و به ناحق در بانک‌های کشورهای دیگر متوقف شده، قابل چانه‌زنی است. در این مورد نیز دچار خطا شدند و صادقانه عمل نکردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران دیگر تمایلی ندارد که صرفاً برای مذاکره، وارد گفتگو شود. ما مذاکره برای مذاکره نمی‌خواهیم. تا زمانی که پیش‌شرط‌هایی که اعلام کرده‌ایم محقق نشود، هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. اگر آن‌ها بخواهند حرف‌های جدیدی بزنند یا زیاده‌خواهی کنند، قطعاً جمهوری اسلامی ایران زیر بار نخواهد رفت. بنابراین، اساساً چنین مذاکراتی برای ما سودی ندارد.

وی تأکید کرد: امروز ما در موضع اقتدار هستیم و این موضع به عنوان یک واقعیت روشن از سوی دنیا پذیرفته شده است. ما به مسیر خود ادامه خواهیم داد. اگر آمریکایی‌ها این واقعیت را بپذیرند، می‌توان مذاکرات را ادامه داد؛ اما اگر بخواهند با همین روند پیش بروند، جمهوری اسلامی ایران این مسیر را تکرار نخواهد کرد و صرفاً برای یک مذاکره بی‌هدف و بی‌نتیجه پای میز نخواهد رفت.