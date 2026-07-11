به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تقویت منابع پایدار مدیریت شهری و روستایی، طی سه‌ماهه نخست امسال ۳۶۰ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع شده است.

وی با اشاره به نقش این منابع در توسعه شهری و روستایی افزود: عوارض مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی محسوب می‌شود و افزایش وصول و توزیع به‌موقع این منابع، زمینه‌ساز توسعه متوازن مناطق مختلف استان خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به سهم شهرداری‌های استان از این پرداخت‌ها گفت: در این مدت، شهرداری سنندج با دریافت ۹۲ میلیارد تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرداری‌های سقز، مریوان، بانه، قروه، کامیاران، بیجار، دیواندره و دهگلان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.