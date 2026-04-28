به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی، صبح سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از واریز ۱۲ هزار میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر این منطقه خبر داد.
مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران با اعلام این مطلب گفت: در سال گذشته، مبلغ ۹ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال به شهرداریها، یک هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال به دهیاریها، ۱۸۰ میلیارد ریال به روستاهای بدون دهیاری و ۴۶ میلیارد ریال نیز به عشایر اختصاص یافته است که مجموعاً ۱۲ هزار میلیارد ریال بر اساس سرانه جمعیت توزیع شده است.
وی افزود: این اعتبارات نقش مهمی در پیشرفت و آبادانی شرق استان تهران ایفا کرده و بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی شهرداریها از جمله بهسازی پیادهروها، توسعه سامانههای هوشمند حملونقل، اجرای طرحهای توسعه پارکها و ایمنسازی تقاطعها در شهرهایی نظیر فیروزکوه، پردیس، جاجرد و بومهن از محل مالیات بر ارزش افزوده به بهرهبرداری رسیده است.
موسوی با اشاره به اهمیت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۴۲ میلیون و ۲۷۹ هزار فقره صورتحساب الکترونیکی در شرق استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۹۹ درصد رشد داشته است،همچنین دورههای آموزشی ویژه اصناف دماوند، پردیس، فیروزکوه و پارک علم و فناوری پردیس برگزار شده است.
وی در پایان تأکید کرد: برگزاری میز خدمت، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به سؤالات مؤدیان از اولویتهای این اداره کل است،همچنین همکاران همهروزه و در روزهای سهشنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۲، شرایط ملاقات حضوری با مدیرکل را برای پیگیری مسائل و مشکلات فراهم کردهاند.
