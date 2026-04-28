۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

۱۲ هزار میلیارد عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌های شرق تهران واریز شد

دماوند- مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران از واریز ۱۲ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی، صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از واریز ۱۲ هزار میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر این منطقه خبر داد.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران با اعلام این مطلب گفت: در سال گذشته، مبلغ ۹ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال به شهرداری‌ها، یک هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال به دهیاری‌ها، ۱۸۰ میلیارد ریال به روستاهای بدون دهیاری و ۴۶ میلیارد ریال نیز به عشایر اختصاص یافته است که مجموعاً ۱۲ هزار میلیارد ریال بر اساس سرانه جمعیت توزیع شده است.

وی افزود: این اعتبارات نقش مهمی در پیشرفت و آبادانی شرق استان تهران ایفا کرده و بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها از جمله بهسازی پیاده‌روها، توسعه سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، اجرای طرح‌های توسعه پارک‌ها و ایمن‌سازی تقاطع‌ها در شهرهایی نظیر فیروزکوه، پردیس، جاجرد و بومهن از محل مالیات بر ارزش افزوده به بهرهبرداری رسیده است.

موسوی با اشاره به اهمیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۴۲ میلیون و ۲۷۹ هزار فقره صورتحساب الکترونیکی در شرق استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۹۹ درصد رشد داشته است،همچنین دوره‌های آموزشی ویژه اصناف دماوند، پردیس، فیروزکوه و پارک علم و فناوری پردیس برگزار شده است.

وی در پایان تأکید کرد: برگزاری میز خدمت، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به سؤالات مؤدیان از اولویت‌های این اداره کل است،همچنین همکاران همه‌روزه و در روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۲، شرایط ملاقات حضوری با مدیرکل را برای پیگیری مسائل و مشکلات فراهم کرده‌اند.

