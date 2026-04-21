به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی دشتی روز سه شنبه در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان جلفا در سال جاری، ضمن تاکید بر ضرورت مسئولیتپذیری مدیران، اظهار داشت: داشتن برنامه مدون و تلاش مضاعف برای تحقق اهداف سازمانی در سال جاری امری حیاتی است و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران بر همین اساس در دستور کار فرمانداری قرار دارد.
وی با اشاره به رویکردهای کلان اجرایی افزود: مدیران موظف هستند با تعهد و مسئولیتپذیری کامل، در راستای تحقق اهداف «دولت وفاق ملی» گام بردارند و خدمترسانی شایسته به مردم را در اولویت قرار دهند.
نماینده عالی دولت در شهرستان جلفا همچنین با اشاره به ظرفیتهای عظیم اقتصادی این منطقه، به ویژه قرارگیری در محدوده منطقه آزاد ارس، خاطرنشان کرد: توسعه دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی از اولویتهای مهم شهرستان است.
وی افزود:انتظار میرود دستگاههای ذیربط با تسهیلگری در امور اجرایی، زمینه را برای حمایت از تولیدکنندگان و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم کنند.
دشتی در ادامه بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی و زیرساختی شهرستان تاکید کرد و افزود: تخصیص به موقع اعتبارات و نظارت مستمر و میدانی بر روند اجرای طرحها باید با جدیت دنبال شود تا حلاوت بهرهبرداری از این پروژهها در کمترین زمان ممکن به مردم شریف منطقه برسد.
وی افزود:هیچگونه تعلل و کمکاری در اجرای طرحهای عامالمنفعه پذیرفتنی نیست.
فرماندار جلفا در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط حساس کنونی کشور اشاره و تصریح کرد: با وجود استقرار شرایط آتشبس، رعایت کلیه ملاحظات مرتبط با شرایط دفاعی همچنان لازمالاجراست.
وی افزود همراهی و هماهنگی کامل تمامی مدیران با دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی در موضوعات مختلف مورد تاکید جدی است.
دشتی با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعویق زمان برگزاری انتخابات یازدهم اردیبهشتماه، خاطرنشان کرد: تا پیش از اعلام رسمی تعویق، روند اجرایی انتخابات در شهرستان جلفا توسط مجموعه فرمانداری و بر اساس جدول زمانبندی به صورت دقیق پیش رفت و حتی در شرایط خاص کشور نیز متوقف نشد.
وی افزود:ادامه فرایندهای انتخاباتی مطابق با تقویم جدید ابلاغی از سوی وزارت کشور، با آمادگی کامل پیگیری و اجرا خواهد شد.
