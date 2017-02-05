محمدرضا روحانی منتقد و نویسنده سینمای انیمیشن درباره فیلم انیمیشن «رهایی از بهشت»، تنها فیلم انیمیشن حاضر در جشنواره فجر به خبرنگار مهر گفت:سینمای دفاع مقدس مهمترین ژانری است که پس از انقلاب شکل گرفته و به بلوغ رسیده است. سیاست های فرهنگی و اعمال آن با یک هیات انتخاب شکل نمی گیرد. سیاست فرهنگی با کات اعلام نمی شود. سیاست های فرهنگی همچون یک دیزالو نرم عمل می کند. این فیلم آغازی برای پرداخت به دفاع مقدس در سینمای انیمیشن است.

نویسنده کتاب «ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز مولف» ادامه داد: اسکویی و آسودگان (فیلمنامه نویس اثر) در «رهایی از بهشت» با نگاهی تازه و متناسب با دنیای افسانه ها در انیمیشن، سراغ چمران رفته اند. طی این اثر قرار است تا فیلمسازی مرور سینمای شخصی خودش را بارور کند، بسازد و تجربه کند. او می تواند زمینه ساز تحول و تکامل در این ژانر در سینمای انیمیشن باشد.

وی که برنده جوایز بهترین فیلمنامه برای «ژنرال و بادبادک» و «ضد نور» از جشنواره پویانمایی تهران است، گفت: فکر کنید که می خواهید ۱۰ فیلم زنده بسازید و در ابتدای راهی نو و تکنیکی نو قرار دارید. از سوی دیگر خارج از روابط گیشه نیازمند سرمایه گذاری بالا و زمان طولانی در تولید نیازمند حمایت هم هستید. تحت یک پروسه تولید که ۲ حامی دولتی تغییر می کنند و این حامی ها داستان را در طی این ۴ سال تحت تاثیر قرار می دهند. انیمیشن را به راحتی در قضاوت و قیاس با فیلم سینمایی قرار ندهیم.

روحانی افزود : کاش منتقدان سینمای زنده سری به یک استودیوی انیمیشن می زدند و پروسه تولید آن را از نزدیک می دیدند. انیمیشن احیا کننده صنعت سینماست. آنچه در سینمای ایران فقط هنرش مانده و بخش صنعت اش فراموش شده است.