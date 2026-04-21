خانواده شهدای میناب مهمان مشهدالرضا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه جمعی از خانواده دانشآموزان شهید میناب برای زیارت بارگاه منور رضوی وارد مشهد شدند.
گفتنی است؛ خانواده شهدای مدرسه دخترانه شجره میناب، پیش از سفر به مشهد، مرقد مطهر حضرت معصومه (س) در قم را زیارت کرده بودند.
مشهد- جمعی از خانواده دانشآموزان شهید میناب، امروز یکم اردیبهشت ماه برای زیارت بارگاه منور رضوی وارد مشهد شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه جمعی از خانواده دانشآموزان شهید میناب برای زیارت بارگاه منور رضوی وارد مشهد شدند.
گفتنی است؛ خانواده شهدای مدرسه دخترانه شجره میناب، پیش از سفر به مشهد، مرقد مطهر حضرت معصومه (س) در قم را زیارت کرده بودند.
