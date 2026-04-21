به گزارش خبرنگار مهر،بعد از ظهر همزمان با با ایام حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرستان میناب ، فضای بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) این مرکز درمانی با حضور کاروان خادمین آستان قدس رضوی و پرچم متبرک بارگاه منور امام هشتم شیعیان، سرشار از معنویت و نور شد.

در این آیین معنوی که با استقبال گرم کادر درمان، مسئولین و مراجعین همراه بود، خادمان حرم مطهر رضوی با حضور در بیمارستان، از بیماران عیادت کرده و ضمن دعا برای شفای عاجل آنان، بسته‌های تبرکی آستان قدس را توزیع کردند.

این حضور صمیمانه و معنوی ، لحظات امیدبخشی را برای بیماران و خانواده‌های آنان رقم زد و فضای توسل به ائمه اطهار (ع) را در کانون سلامت شرق هرمزگان و شهرستان میناب دوچندان کرد.