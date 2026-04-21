۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

عطر رضوی در فضای بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب طنین‌انداز شد

عطر رضوی در فضای بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب طنین‌انداز شد

میناب- کاروان زیر سایه خورشید با پرچم حرم مقدس رضوی به عیادت بیماران مینابی در بیمارستان ابوالفضل علیه السلام رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر،بعد از ظهر همزمان با با ایام حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرستان میناب ، فضای بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) این مرکز درمانی با حضور کاروان خادمین آستان قدس رضوی و پرچم متبرک بارگاه منور امام هشتم شیعیان، سرشار از معنویت و نور شد.

در این آیین معنوی که با استقبال گرم کادر درمان، مسئولین و مراجعین همراه بود، خادمان حرم مطهر رضوی با حضور در بیمارستان، از بیماران عیادت کرده و ضمن دعا برای شفای عاجل آنان، بسته‌های تبرکی آستان قدس را توزیع کردند.

این حضور صمیمانه و معنوی ، لحظات امیدبخشی را برای بیماران و خانواده‌های آنان رقم زد و فضای توسل به ائمه اطهار (ع) را در کانون سلامت شرق هرمزگان و شهرستان میناب دوچندان کرد.

