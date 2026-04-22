خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق!

به گزارش خبرنگار مهر، بازنشستگانی که حقوق و مستمری ماهانه دریافت می کنند، مثل دیگر اقشار جامعه که حقوق بگیر دولت هستند؛ برای امرار معاش و تامین هزینه های زندگی، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

اغلب بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، هر صبح راهی پارک ها و بوستان های محل سکونت خود می شوند و ساعتی را با هم نسلان خود سپری می کنند.

آنها به دریافت حقوق و مستمری سال ها کار و تلاش خود دل خوش کرده‌اند، اما واقعیت این است که دریافتی آنها با هزینه‌های زندگی؛ همخوانی ندارد. لاجرم، تعدادی از این بازنشستگان، به شغل دیگری متناسب با شرایط خود روی آورده‌اند. اما، آن دسته از بازنشستگان که توان کار کردن ندارند؛ مجبورند با حقوق ماهانه ای که می گیرند، کنار بیایند.

طبق آمار سازمان تامین اجتماعی، ۵ میلیون نفر مستمری‌بگیر اصلی تحت پوشش هستند که هر کدام از این افراد، خانواده‌ ای را تحت تکفل دارند.

شاید بتوان گفت در حدود ۹ میلیون نفر در کشور از محل دریافتی ماهانه ای که از سازمان تأمین اجتماعی به حساب آنها واریز می‌شود، ارتزاق و زندگی می‌کنند.

محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان انتظار دارند تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که پاسخگوی شرایط اقتصادی و هزینه‌های معیشتی آنان باشد.

افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، کمبود دسترسی به خدمات پایه و ضعف ابزارهای حمایتی، روند فقر را به سمت ساختاری شدن سوق داده است.

طبق داده‌های کارشناسی طبقات آسیب‌پذیر در حال سقوط تدریجی به فقر پایدار هستند، کیفیت زندگی در طبقه متوسط کاهش یافته و سرمایه انسانی کشور تحت تهدید قرار دارد.

علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تهران، معتقد است؛ سازمان تأمین اجتماعی هنوز نتوانسته چرخه مالی خود را با تقویم معیشتی بازنشستگان تنظیم کند.

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مستقیماً تابع مصوبات شورای عالی کار است. به دلیل پیوند حقوق این گروه با حداقل دستمزد کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ پس از افزایش حدود ۴۵ درصدی، باید حداقل مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان دریافت کنند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، متفق القول عنوان می کنند که می خواهند سال‌های پیش رو را زندگی کنند؛ نه اینکه برای تامین هزینه های زندگی و امرار معاش، دوباره سراغ شغلی بروند.

این قشر زحمتکش که سال‌های زیادی از عمر خودش را صرف کار و خدمت کرده و حق بیمه نیز بابت آن پرداخت کرده است؛ انتظار دارد آنچه تحت عنوان حقوق و مستمری دریافت می کند، پاسخگوی نیازهای حداقلی زندگی او باشد.

عباس مقتدایی نماینده مجلس، با تأکید بر اینکه بازنشستگان نیازمند توجه مستقیم و جدی شخص وزیر رفاه هستند، تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور، انتظار می‌رود تمرکز وزیر رفاه بر حل مشکلات اصلی جامعه هدف، به‌ ویژه بازنشستگان باشد.

متاسفانه در سال‌های اخیر، روند رو به افزایش نرخ تورم از میزان رشد حقوق، پیشی گرفته و در نتیجه آن؛ تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش، با سختی همراه شده است.

بنابراین، در آستانه تصویب میزان افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و در حالی که حقوق فروردین ماه نیز به صورت علی الحساب واریز شده است؛ نگاه ها متوجه تصمیم گیران است.