تلاش مدیران حوزه امنیت غذایی استان ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در آیین تودیع و معارفه مدیران کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با تجلیل از مدیرکل سابق غله و خدمات بازرگانی استان، او را فردی «درستکار، زحمتکش، مؤمن و پاکدست» توصیف کرد و افزود: تا امروز هیچ گزارشی مبنی بر تخلف یا عملکرد نادرست از این مجموعه دریافت نکرده‌ایم.

وی مدیریت در حوزه امنیت غذایی را مشابه «مشعل المپیک» دانست و اظهار داشت: مدیرانی که بیش از چهار سال بار مسئولیت تأمین امنیت غذایی را بر دوش می‌کشند، مدیرانی مقاوم و قابل احترام هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز با قدردانی از عملکرد اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی در مقاطع حساس به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی، گفت: مدیرکل سابق غله استان با مدیریت به‌موقع و مؤثر، اقلام اساسی مورد نیاز استان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد بازار کرد و زمینه تأمین نیازهای ضروری مردم را فراهم ساخت.

اکبر کرامتی، تصریح کرد: تغییر مدیران بخشی از روال طبیعی و اداری هر سازمانی است و نباید به معنای ضعف در عملکرد تلقی شود.

وی خاطرنشان کرد: همه ما در مجموعه جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط، خود را خدمتگزار مردم می‌دانیم و جابه‌جایی مسئولیت‌ها صرفا به معنای تغییر جایگاه خدمت و نه تغییر در عزم و اراده برای تداوم خدمت‌رسانی است و همه ما سرباز ولایت و خدمتگزار ملت هستیم.

سرپرست جدید اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان هم در ادامه با قدردانی از زحمات مدیرکل سابق و کارکنان این اداره، گفت: در دوران فعالیت خود در سازمان جهاد کشاورزی همواره شاهد تلاش شبانه‌روزی عوامل اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی در زمینه تأمین امنیت غذایی و مدیریت مطلوب مجموعه بوده‌ام.

علی عیوضی تأکید کرد: تداوم این رویکرد و همکاری نزدیک میان بخش‌های مختلف، نقش مهمی در ارتقای امنیت غذایی و پایداری زنجیره تأمین در استان دارد.

در این مراسم علی عیوضی به عنوان سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان معرفی و از خدمات ولی الله زمانی مدیرکل قبلی این اداره قدردانی شد.