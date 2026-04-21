  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

صهیونیست‌ها دوباره به لبنان حمله کردند

با وجود آتش‌بس ۱۰ روزه، رژیم صهیونیستی منطقه «وادی الحجیر» در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رژیم صهیونیستی در راستای نقض آتش بس یک منطقه را هدف قرار داد.

باوجود آتش‌بس ۱۰ روزه، رژیم صهیونیستی منطقه وادی الحجیر در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی خود قرار داد.

از سوی دیگر خبرنگار روسیاالیوم اعلام کرد که یحمر الشقیف در جنوب هدف بمباران فسفری اسرائیل قرار گرفته است.

همچنین منابع خبری اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی در حال منفجر کردن منازل در شهرکهای شمع و طیرحرفا در جنوب لبنان هستند.

این درحالی است که روز گذشته خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان اشغالگر در حال منفجر کردن منازل در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان هستند. رژیم صهیونیستی در سایه ادامه نقض آتش بس لبنان، چندین خانه در شهر بنت جبیل واقع در جنوب این کشور را منفجر کرد.

روز گذشته نیز الجزیره از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به حومه شهرک قعقعیة الجسر در جنوب لبنان خبر داد.

کد مطلب 6807373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خداحسابشون رو برسه خدا جواب اعمالشون روبده
    • IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      چشمتون روشن! نقض آتش بس! قرار بود قبل از مذاکرات قبلی لبنان اتش بس بشه!
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خاصیت غده سرطانی این است. غده سرطانی را باید کند. رژیم غاصب صهیونی غده سرطانی منطقه است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها