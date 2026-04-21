به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رژیم صهیونیستی در راستای نقض آتش بس یک منطقه را هدف قرار داد.

باوجود آتش‌بس ۱۰ روزه، رژیم صهیونیستی منطقه وادی الحجیر در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی خود قرار داد.

از سوی دیگر خبرنگار روسیاالیوم اعلام کرد که یحمر الشقیف در جنوب هدف بمباران فسفری اسرائیل قرار گرفته است.

همچنین منابع خبری اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی در حال منفجر کردن منازل در شهرکهای شمع و طیرحرفا در جنوب لبنان هستند.

این درحالی است که روز گذشته خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان اشغالگر در حال منفجر کردن منازل در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان هستند. رژیم صهیونیستی در سایه ادامه نقض آتش بس لبنان، چندین خانه در شهر بنت جبیل واقع در جنوب این کشور را منفجر کرد.

روز گذشته نیز الجزیره از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به حومه شهرک قعقعیة الجسر در جنوب لبنان خبر داد.