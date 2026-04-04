۴۰۶ فقره تغییرکاربری غیرمجاز در نوشهر شناسایی شد

جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: ۴۰۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان شناسایی شد که مساحتی بیش از ۳۰ هزار مترمربع را دربرمیگیرد. این اقدام بخشی از تلاشهای قانونی برای حفظ اراضی زراعی و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی نوشهر، با اشاره به بررسیهای میدانی کارشناسان و حضور فعال نیروهای گشت در سطح شهرستان گفت: تعداد ۴۱۰ قطعه زمین با تغییر کاربری غیرمجاز ثبت و مستند شد.
وی افزود: از این تعداد، ۱۰۳ پرونده به مساحت بیش از ۱۴ هزار مترمربع مشمول اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی شده و ۱۱ پرونده دیگر با احکام قضایی، به مساحت حدود ۲ هزار و ۷۹۰ مترمربع تعیین تکلیف شده است.
مدیر جهاد کشاورزی نوشهر با تأکید بر استمرار نظارتها اظهار داشت: برنامه امسال مدیریت شهرستان بر افزایش گشتهای بازرسی، استفاده از گزارشهای مردمی و اجرای قوانین موجود برای مقابله با متخلفان متمرکز بوده است تا از آسیب به اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی جلوگیری شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تغییر کاربری غیرمجاز نه تنها به اقتصاد کشاورزی لطمه میزند، بلکه باعث تغییر نامطلوب چهره روستاها و باغات منطقه میشود. محمودی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده ساختوساز مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند تا اقدامات سریع انجام شود.
در پایان، مدیریت جهاد کشاورزی نوشهر اعلام کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی تنها با همکاری کشاورزان، مردم و دستگاههای مسئول ممکن است و روند مقابله با تخلفات در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
