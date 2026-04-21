به گزارش خبرنگار مهر، گشت ویژه اداره منابع طبیعی شمیرانات در پی دریافت گزارشی مبنی بر ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی پلاک «چال ناظران»، به محل مورد نظر اعزام شد.

بر اساس این گزارش، در این عملیات که با دستور مستقیم دادستان لواسانات و با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور انجام شد، مساحتی بالغ بر ۶۰ متر مربع از مستحدثات غیرمجاز رفع اثر و زمین‌های ملی تصرف‌شده، خلع ید و آزادسازی شد.

اداره منابع طبیعی شمیرانات اعلام کرده است که این اقدام با هدف صیانت از اموال عمومی (انفال) و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی تجدیدناپذیر در منطقه حساس لواسانات صورت گرفته است.

مقامات قضایی منطقه هشدار داده‌اند که با هرگونه تعرض به اراضی ملی و جنگل‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

منطقه چال ناظران در بخش لواسانات به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارزش زیست‌محیطی، همواره مورد طمع سوداگران زمین و ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده است.