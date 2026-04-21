پارسال ۲۶۰ هزار تن گوشت مرغ در مازندران عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی شامگاه سهشنبه در بازدید از کشتارگاه صنعتی طیور در نکا با تأکید بر نقش نظارتهای مستمر در تضمین سلامت فرآوردههای خام دامی اظهار کرد: کنترلهای بهداشتی در تمامی مراحل کشتار بهصورت شبانهروزی انجام میشود و هرگونه لاشه غیرقابل مصرف نیز تحت نظارت کامل معدومسازی میشود.
به گفته وی، در سال جاری بیش از ۱۷۳۵ تن از لاشههای غیرقابل مصرف از چرخه عرضه خارج شده است.
آقاپورکاظمی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دامپزشکی استان افزود: هدف اصلی این نظارتها، تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت مصرفکنندگان است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
در ادامه این بازدید، اسدالله تیموری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با تأکید بر ضرورت ارسال منظم مرغ گرم به بازار گفت: تداوم عرضه بدون وقفه نقش مهمی در جلوگیری از نوسانات بازار دارد و باید فرآیند توزیع با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی همچنین بر تسهیل روند تولید و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای کشتارگاهی تأکید کرد و گفت نظارتهای دورهای برای اطمینان از ثبات بازار و توزیع عادلانه ادامه خواهد داشت.
