به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی بررسی وضعیت جوجهریزی، تأمین نهادههای تولید و ذخایر استراتژیک استان کردستان که به منظور بررسی آخرین وضعیت تولید در بخش طیور و روند جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت پایداری تولید، روند تأمین و توزیع نهادههای دامی را از عوامل کلیدی در تنظیم بازار محصولات پروتئینی عنوان کرد و بر استمرار نظارتها تأکید داشت.
نقشبندی در ادامه با بررسی وضعیت ذخایر استراتژیک استان، بر اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین پایدار نهادهها و مدیریت بازار تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان بخشهای تخصصی شد.
وی گفت: روند جوجهریزی، تأمین نهادههای دامی و مدیریت ذخایر استراتژیک استان بهصورت مستمر رصد و برای پایداری بازار برنامهریزی شده است.
در ادامه این نشست، مدیران حاضر گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزههای مرتبط ارائه کردند و راهکارهای لازم برای تقویت تولید، بهبود فرآیند تأمین نهادهها و ارتقای سطح ذخایر راهبردی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
