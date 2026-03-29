به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی بررسی وضعیت جوجه‌ریزی، تأمین نهاده‌های تولید و ذخایر استراتژیک استان کردستان که به منظور بررسی آخرین وضعیت تولید در بخش طیور و روند جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت پایداری تولید، روند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی را از عوامل کلیدی در تنظیم بازار محصولات پروتئینی عنوان کرد و بر استمرار نظارت‌ها تأکید داشت.

نقشبندی در ادامه با بررسی وضعیت ذخایر استراتژیک استان، بر اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین پایدار نهاده‌ها و مدیریت بازار تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان بخش‌های تخصصی شد.

وی گفت: روند جوجه‌ریزی، تأمین نهاده‌های دامی و مدیریت ذخایر استراتژیک استان به‌صورت مستمر رصد و برای پایداری بازار برنامه‌ریزی شده است.

در ادامه این نشست، مدیران حاضر گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مرتبط ارائه کردند و راهکارهای لازم برای تقویت تولید، بهبود فرآیند تأمین نهاده‌ها و ارتقای سطح ذخایر راهبردی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.