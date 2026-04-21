موشک «قدر» مهمان مردم در میادین ونک و انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شب پرشور راهپیمایی مردمی، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با به میدان آوردن لانچر حامل موشک استراتژیک «قدر»، تصویری بیواسطه از اقتدار دفاعی ایران را در میان جمعیت مشتاق به نمایش گذاشت.
این موشک بالستیک میانبرد که از نسل پیشرفته موشک شهاب۳ محسوب میشود، با طول ۱۷ متر و وزن بین ۱۵ تا ۱۷.۵ تن، یکی از بازدارندهترین سامانههای موشکی ایران است.
مشخصات فنی برجسته
موشک «قدر» در سه مدل استراتژیک طراحی و تولید شده است:
این موشک مجهز به سامانه پیشرانش دو مرحلهای (ترکیب سوخت مایع و جامد) بوده و کلاهکی با وزن ۶۵۰ تا ۱,۰۰۰ کیلوگرم را حمل میکند. طراحی آیرودینامیک ویژه کلاهک «شبیه شیشه شیر» که قابلیت مانور در لحظه اصابت را فراهم میکند، دقت این موشک را از ۲,۵۰۰ متر به کمتر از ۳۰۰ متر کاهش داده است.
از دیگر قابلیتهای راهبردی این موشک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
· سامانه هدایت ترکیبی شامل هدایت اینرسیایی و موقعیتیاب ماهوارهای (GPS) · زمان آمادهسازی حدود ۳۰ دقیقه · قابلیت شلیک از سکوی متحرک زمینی یا از اعماق شهرهای موشکی زیرزمینی · کلاهک قابل هدایت با بالکهای کنترلی تا لحظه اصابت
حضور میدانی در عملیاتهای واقعی
موشک قدر در عملیاتهای متعدد «وعده صادق ۳» و «وعده صادق ۴» حضوری پررنگ و اثربخش داشته است:
· عملیات «وعده صادق ۳» : در موج ۲۱ این عملیات، برای نخستین بار نسخه چندکلاهکی «قدر H» با قابلیت حمل چندین کلاهک مجزا، اهدافی از شمال تا جنوب سرزمینهای اشغالی را با دقت هدف قرار داد. نیروگاه اشدود و تأسیسات حیفا از جمله اهداف مورد اصابت بودند.
عملیات «وعده صادق ۴» : در موج ۳۶ این عملیات، موشک قدر در کنار موشکهای عماد و خیبرشکن، پالایشگاهها و مراکز تأمین انرژی دشمن را با موفقیت منهدم کرد. · حمله به ناو آمریکایی : در جریان پاسخ موشکی ایران، ۴ فروند موشک قدر به سمت ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» شلیک شد که نشاندهنده ارتقای قابلیتهای ضدکشتی این موشک است.
چرا «قدر» یک سلاح استراتژیک است؟
موشک قدر با دارا بودن قابلیت کلاهک چندگانه، توانایی اشباع سامانههای پدافندی دشمن مانند گنبد آهنین و دیوید اسلینگ را دارد. همچنین نسخههای ارتقایافته آن به سامانههای جنگالکترونیک و قابلیت ضدپارازیت مجهز شدهاند که در شرایط تداخل الکترونیکی، دقت خود را حفظ میکنند.
این موشک از نقاط عمق خاک ایران قادر است اهداف حیاتی دشمن را در شعاع ۲,۰۰۰ کیلومتری با دقت بالا هدف قرار دهد و به همین دلیل به عنوان یکی از ستونهای اصلی بازدارندگی موشکی ایران شناخته میشود.
نظر شما