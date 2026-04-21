حسینی: مردم کردستان پیام مقاومت را از «بام ایران» به کشور مخابره کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی شامگاه سهشنبه در تجمع مردم شهر بیجار با اشاره به حضور مردم در تجمعات امروز اظهار کرد: مردم ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که در برابر دشمنان و قدرتهای استکباری ایستادگی میکنند.
وی افزود: این تجمعات درس بزرگی از مقاومت و پایداری برای نسلهای مختلف است و نشان میدهد که دشمن توان ادامه مسیر خود را ندارد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: همانگونه که رهبر شهید فرمودند، در بزنگاههای حساس، خداوند مردم را به صحنه میآورد و امشب نیز شاهد این حضور پرشور بودیم.
حسینی تصریح کرد: تا زمانی که از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام نشود که نیازی به حضور در صحنه نیست، مردم با بصیرت در میدان خواهند ماند.
وی خاطرنشان کرد: امروز مردم این دیار، بهویژه در شهر قروه، نشان دادند که کردستان همچنان استوار ایستاده و از «بام ایران» پیام ایستادگی و مقاومت را به سراسر کشور مخابره میکند.
