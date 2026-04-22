به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تصویب اساسنامه سپاه در شورای انقلاب و اعلام تأسیس رسمی این نهاد را گرامی داشت.

در بیانیه سپاه پاسداران آمده است: سرگذشت سپاه عزیز و سرافراز در تاریخ ۴۸ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که با آفرینش صحنه‌های شکوهمند و ممتاز در اجرای ماموریت‌های خطیر محوله از خنثی سازی توطئه گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب برای تجزیه کشور در ماه‌های آغازین تولد نظام اسلامی تا ۸ سال دفاع مقدس برابر استکبار جهانی و رژیم بعثی صدام تا باطل سازی رویاهای شوم دشمنان داخلی و خارجی در فتنه آفرینی‌های زنجیره‌ای و هم اینک در میدان دفاع مقدس سوم و مصاف مقتدرانه و غرور انگیز برابر تجاوز و جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی موجب مباهات و سربلندی ایران و ایرانی در پهنه گیتی است.

این بیانیه می‌افزاید: ملت قهرمان و شریف ایران امروز به اقتدار و توانمندی‌های همه جانبه راهبردی سپاه -در کنار سایر نیروهای مسلح- که در اوج شجاعت، صلابت و رشادت با ضربات مهلک و ویرانگر موشکی و پهپادی، دشمن صهیونیستی و آمریکای تروریست و جنایتکار را به استیصال و فرسودگی کشانید، می‌بالد و با حضور بیش از ۵۰ شبانه روزی خود در خیابان، که لحظه‌ای حمایت از میدان و پشتیبانی نیروهای مسلح را رها نکرده‌اند، در واقع پدیده‌ای شگفت آور و رخدادی منحصر به فرد در تاریخ معاصر رقم زده‌اند.

این بیانیه در ادامه حمایت و پشتیبانی اقشار و آحاد ملت ایران با دیدگاه‌ها، سلایق و شاخصه‌های متعدد و متفاوت از نیروهای مسلح را "سرمایه راهبردی" برای ایران و ایرانی و میراثی قدرتمند برای عبور کشور از گذرگاه‌های حساس و سرنوشت ساز پیش رو توصیف و با اشاره به چرایی عصبانیت دشمن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای قرار دادن نام این نهاد قانونی در فهرست سازمان‌های تروریستی تصریح کرده است: عامل هجمه‌های سنگین تبلیغاتی و عملیات روانی بی‌وقفه امپراتوری رسانه‌ای دشمن علیه این نهاد انقلابی، پیش‌روندگی تاریخ ساز سپاه در عرصه مأموریت‌های سخت، نیمه سخت و نرم و بویژه در میدان جنگ شناختی است که شکست‌های مستمر جبهه استکبار را رقم زده است، و در واقع همین نقش آفرینی‌هایی راهبردی که با پاسخ به نیازهای مردم و کشور، مسیر رشد، بالندگی، پیشرفت و سازندگی ایران عزیز را هموارتر ساخته است، عصبانیت دشمنان از این نهاد مکتبی، مردمی و انقلابی بعنوان ‌سخت ترین مانع برای دستیابی به راهبردهای ضد ایرانی، آنان را برانگیخته است.

این بیانیه با اشاره به حماسه آفرینی‌های سپاه در جنگ رمضان و مقابله با تجاوز جنایتکارانه و تروریستی امریکا و رژیم صهیونیستی تحت تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی) که در امواج صدگانه "عملیات وعده صادق ۴" تبلور پیدا کرد، افزوده است: منظومه ۱۰۰ موج عملیات ترکیبی موشکی - پهپادی به عنوان یک کل یکپارچه و الگوی روشن و هدفمند که با فلج سازی و کور کردن قدرت تشخیص نظامی دشمن، ضربات مهلک و ویرانگری بر زیرساخت‌ها و مراکز راهبردی و توان پشتیبانی آنان وارد ساخت؛ منجر به "خلا شناختی" جبهه مهاجم و تجاوزگر در میدان نبرد و متعاقباً خطاهای محاسباتی و التماس آتش بس از ایران مقتدر و سرافراز گردید.

این بیانیه با اشاره به ضرورت هوشمندی در وضعیت "سکوت در نبرد نظامی" و لزوم رصد و پایش رفتار دشمن مغرور و دغل باز در فرایند مذاکرات و دوره به اصطلاح آتش بس تاکید کرده است: به توفیق الهی و با ابتکار عمل نیروهای مسلح مقتدر کشور به ویژه "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" عمده زیرساختهای نظامی دشمن صهیونی و آمریکایی در منطقه دچار ضربه سخت و فروپاشی شده اند. سپاه پاسداران در اوج آمادگی و اراده تداوم نبرد با دشمنان مهیای مقابله قاطع، قطعی و آنی با هرگونه تهدید و تکرار تجاوز دوباره دشمنان است و در دور جدید نبرد نظامی محتمل ضربات خردکننده و فراتر از تصور دشمن را بر باقیمانده دارایی‌های آنان در منطقه وارد خواهد ساخت.

سپاه در ادامه بیانیه خود، با ترسیم دستاوردها و پیروزی‌های درخشان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی سوم، از فروپاشی نظامی دشمن تا تسلط راهبردی نیروهای مسلح کشور بر میدان، خاطرنشان کرده است: میدان برای ضربه به نقاط حیاتی و نمادهای بازدارندگی دشمن همچنان باز و مهیا است و پاسداران انقلاب در هم‌افزایی و همراهی سایر نیروهای مسلح و مدافعان رشید وطن اجازه احیای مغز و قلب راهبردی دشمن برای هرگونه عرض اندام را نخواهند داد...

در پایان این بیانیه با تبریک دوم اردیبهشت ماه "سالروز تاسیس رسمی سپاه" به آحاد پاسداران انقلاب و خانواده‌های مکرم و مجاهد آنان و درود به اروح مطهر امام کبیر انقلاب آیت الله العظمی روح الله الموسوی الخمینی (ره) و امام شهید انقلاب آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و گرامیداشت یاد، نام، خاطره و حماسه آفرینی‌های تاریخی شهیدان همیشه جاوید این نهاد مقتدر مردمی و انقلابی، به ویژه شهدای گرانقدر جنگ های تحمیلی اول، دوم و سوم و نیز قدردانی متواضعانه از حضور پرشور، حماسی و تاریخی شبانه روزی ملت در میدان حمایت و پشتیبانی از فرزندان خود برای دفاع از وطن، آمادگی نیروهای چندگانه سپاه و بسیج مردمی برای خلق دستاوردها و شگفتانه‌های بزرگ تر از دایره فهم و محاسبه دشمن جنگ افروز و بد عهد با استفاده از کارت‌های جدید در میدان نبرد را اعلام و ضمن هوشمندی در بهره‌گیری از تجارب گران سنگ ناشی از فریبکاری دشمن خبیث در فضای مذاکره، آتش بس و سکوت نبرد نظامی، تاکید کرده است: ایران پیروز و دشمن مغلوب و زبون در جنگ تحمیلی اخیر، امروز باور عمده افکار عمومی در جهان و روایت مشترک بسیاری از رسانه های دنیا است. امروز با فروپاشی هیمنه پوشالی قدرت نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی در آستانه ورود به نظم نوین منطقه‌ای در غرب آسیا، بدون حضور قدرت‌های بیگانه و استکباری به ویژه آمریکا و ایجاد محیطی با ثبات و امن هستیم؛ که به فضل الهی تحت هدایت‌های مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) دستاوردهای این پیروزی ها برای منطقه و جهان اسلام بیش از پیش خواهند شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوم اردیبهشت ۱۴۰۵