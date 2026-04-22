امیر ابراهیم رسولی دبیرکل حزب نسل نو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص درخواست مذاکره از سوی امریکا با وجود تهدیدهای این کشور از جمله محاصره دریایی علیه کشورمان، اظهار کرد: واقعیت موضوع این است که برای بسیاری از افراد این سوال مطرح است که علی‌رغم اخباری که ترامپ مبنی بر این که مذاکرات در روز دوشنبه در اسلام‌آباد برگزار می شود، مطرح کرد و به‌طور مکرر این ادعا از سوی او و برخی گروه‌ها تکرار شد، کذب و عدم صحت این خبر مشخص شد، زیرا واقعیت نداشت.

مذاکره باید در راستای منافع ملی باشد

وی افزود : روز یکشنبه گذشته اعلام شد که مذاکرات دیروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. در نهایت هم مشاهده شد که نه در روز دوشنبه و نه در روز سه‌شنبه مذاکره‌ای انجام نگرفت. نکته مهم در این موضوع این است که ما اساساً با کلیت مذاکره هیچ مشکلی نداریم، اما مذاکره باید در راستای مسیر و منافع کشور و جمهوری اسلامی صورت گیرد، لذا در این راستا، دیپلماسی باید از جنگ تفکیک شود و این دو نباید در هم ادغام شوند، زیرا نمی‌توانیم به گونه‌ای عمل کنیم که در آینده در همان حوزه دیپلماسی دچار نقص و خسارت شویم.

محاصره دریایی نقض آتش بس است

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به برقراری معاصر دریایی علیه کشورمان توسط آمریکایی‌ها، خاطر نشان کرد: زمانی که آمریکایی‌ها موضوع محاصره دریایی را مطرح کردند و آن را عملیاتی ساختند، در واقع عملا آتش‌بس را نقض کردند و نمی‌توان با آنها بدون هیچ پیش شرطی وارد مذاکره شد. همچنین در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چرا مذاکرات اسلام‌آباد تاکنون شکل نگرفته است، باید اذعان کرد که اگر قرار باشد مذاکراتی تحت هر عنوانی صورت گیرد، این اتفاق باید در یک وضعیت عادی رخ دهد و وضعیت عادی به این معناست که آمریکایی ها محاصره را برقرار نکنند، سپس به ایران بگویند که اکنون می‌خواهند مذاکره کنند.

رسولی با اشاره به رفتارهای دوگانه ترامپ و آمریکایی‌ها، تاکید کرد: این رفتار دوگانه که از سوی دشمن در رابطه با دوستی و دشمنی نشان داده می‌شود که بیشتر به رفتارهای کودکانه، شباهت دارد؛ کودکانی که در یک لحظه با یکدیگر دعوا می‌کنند و در لحظه‌ای دیگر به دوستان یکدیگر تبدیل می‌شوند.

دبیر کل حزب نسل نو عنوان کرد: جمهوری اسلامی نمی‌تواند همانند خود ترامپ کودکانه و مانند بچه‌ها با رفتار کند، زیرا ایران همواره تأکید کرده است که اگر قرار است با آمریکایی‌ها مذاکره‌ای صورت گیرد، باید پیش از آن محاصره دریایی را کنار بگذارند. نمی‌توان همزمان هم تهدید کرد و در عین حال به خود در عرصه بین‌المللی جلوه‌ای مثبت بخشید و سپس درخواست مذاکره داشت.

محاصره دریایی باید رسما اعلام و برداشته شود

وی با بیان راه حل مشکل فعلی میارن ایران و آمریکا عنوان کرد: راه‌حل این است که پیش از هر گونه مذاکره، آمریکایی ها باید محاصره را عملا بردارند و آن را هم رسما اعلام کنند. این در حالی است که برخی واسطه‌ها پیام‌هایی می‌آورند که آمریکایی‌ها محاصره را عملا اعمال نمی‌کنند، اما جمهوری اسلامی تأکید دارد که اگر قرار است محاصره اعمال نشود، این موضوع باید به‌طور علنی اعلام شود، چرا که به آنچه از سوی آنها و از طریق واسطه ها بیان می‌شود، اعتمادی وجود ندارد.