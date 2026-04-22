پاکمهر: سپاه پاسداران میراث ایثار و اقتدار انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌ نماینده مجلس، سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی در پیامی سالروز تاسیس سپاه پاسداران اسلامی را تبریک گفت .

متن پیام بدین شرح است:

به مناسبت سالروز تأسیس سپاه مقدس پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت رشادت‌ها و ایثارگری‌های پاسداران غیور، این روز فرخنده را به تمامی پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌های معزز شهدای والامقام تبریک عرض می‌کنم.

‌سپاه پاسداران، نماد مقاومت، وفاداری و ایثار ملت ایران است که در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان با جانفشانی‌های بی‌نظیر خود، امنیت و اقتدار کشور عزیزمان را تضمین کرد. یاد و خاطره شهدای گرانقدر سپاه، چراغ راه ملت و مایه افتخار انقلاب اسلامی است.

‌در این میان، شهید حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رهبری مدبرانه و شجاعت بی‌نظیر خود، مسیر پاسداری از انقلاب را هموار کرد؛ شهید امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تدابیر و فرماندهی درخشان خود، اقتدار دفاعی کشور را تقویت نمود؛ شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دلاوری در دریاهای میهن، امنیت دریایی کشور را تضمین کرد؛ و شهید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هوشمندی و تلاش شبانه‌روزی، در حفظ امنیت داخلی و مقابله با تهدیدات نقش کلیدی داشت.

‌یاد شهید علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که صدای راستین حقیقت و ایثار بود و شهید غلام‌رضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان که با مدیریت و فداکاری خود بسیج مردمی را به نماد قدرت ملی تبدیل کرد، همیشه در خاطره ملت ایران زنده است.

‌همچنین شهید محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهید سپهبد غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی رسول اعظم، شهید سرلشکر محمد کاظمی، فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید سپهبد محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تعهد، شجاعت و مجاهدت خستگی‌ناپذیر، ستاره‌های درخشان تاریخ پرافتخار سپاه مقدس ‌پاسداران هستند که راه و آرمان انقلاب اسلامی را برای نسل‌های آینده حفظ کردند.

‌در این روز فرخنده، ضمن ادای احترام به یاد و خاطره همه شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای پاسداران حاضر در میدان‌های خدمت و دفاع، سلامتی، موفقیت و عزت آرزو می‌کنم و تعهد خود را به تداوم راه و اهداف والای آنان اعلام می‌دارم.