ساماندهی سواحل چالوس در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور صبح چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل این شهرستان که با حضور جمعی از مسئولان بر لزوم ساماندهی فعالیتهای اقتصادی در نوار ساحلی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تمامی متقاضیان ارائه خدمات تفریحی از جمله قایقرانی و جتاسکی باید در ایستگاههای مدیریتی مشخص مستقر شوند، افزود: این اقدام در راستای ایجاد نظم و جلوگیری از فعالیتهای پراکنده و غیرمجاز صورت میگیرد.
فرماندار چالوس همچنین با اشاره به نقش اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: این اداره مکلف است نسبت به تدوین استانداردهای لازم برای ایستگاههای ساحلی اقدام کند تا از ساختوسازهای سلیقهای در سواحل جلوگیری شود.
یوسفپور رعایت فرآیندهای قانونی را ضروری دانست و گفت: اخذ استعلامهای لازم برای فعالیت در سواحل الزامی است و دستگاههای اجرایی باید با قاطعیت قانون را اجرا کنند. در همین راستا، دستور مسدودسازی تمامی ورودیهای غیرمجاز به ساحل صادر شده است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی بهرهبرداران ساحلی از جمله هتلها و رستورانها ملزم به رعایت دستورالعملها هستند، افزود: ایجاد پارکینگ اختصاصی برای ایستگاههای ساحلی از شروط اصلی ادامه فعالیت خواهد بود.
در ادامه این نشست، مقرر شد شهرداری در محدوده ساحلی فرجآباد نسبت به اجرای طرح ساماندهی اقدام کند.
همچنین موضوع پایش و نظارت بر سواحل مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس تصمیم اتخاذشده، مسئولیت پایش سواحل با حمایت هیئت نجاتغریق به جمعیت هلالاحمر واگذار میشود تا ایمنی شهروندان و گردشگران تأمین شود.
