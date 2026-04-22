چرا اکران «آنتیک» به تاخیر افتاد؟

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی و تهیهکنندگی محمود بابایی قرار بود از امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت اکران خود را در سینماها آغاز کند اما تاکنون بلیتفروشی این اثر شروع نشده است.
محمود بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل این اتفاق گفت: بلیتفروشی فیلم «آنتیک» به دلیل طی کردن بروکراسی اداری و اینکه در این شرایط رساندن DCP به سینماها سخت است، کمی به تاخیر افتاده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا مشکل شکایت و توقیف این فیلم حل شده است، توضیح داد: مشکل حقوقی برای اکران نداریم و به امید خدا بلیتفروشی این فیلم امروز یا فردا آغاز میشود.
«آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه روایت میکند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمدهاست: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگیشان را تغییر میدهد …»
