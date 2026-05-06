به گزارش خبرنگار مهر، سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۷:۱۵ چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در ۸ هزار و ۹۵ سانس، ۱۴۳ هزار و ۱۹۸ مخاطب داشتند و به فروش ۱۱ میلیارد و ۶۱۷ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان دست یافتند رقمی که در قیاس با هفته پیش از آن، حدود ۳ میلیارد تومان افزایش داشته است.
نکته قابل توجه اینکه پس از جنگ رمضان سانسهای سینماها هر هفته بیشتر و در نتیجه سالنهای بیشتری میزبان مخاطبان میشوند.
«آنتیک» پرفروشترین فیلم هفته
فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۱۰۴ هزار و ۲۷۶ بلیت به فروش ۸ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه روایت میکند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند. «آنتیک» پرفروشترین فیلم هفته شد.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمدهاست: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگیشان را تغییر میدهد …»
فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیهکنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۲۴ هزار و ۲۴۶ بلیت فروخت و به فروش یک میلیارد و ۸۹۹ هزار تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشهخواه، هدیه حسینینژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهرههای این اثر پربازیگر هستند. این فیلم در رتبه دوم فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم سینمایی «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیهکنندگی حبیب والینژاد با فروش ۱۱ هزار و ۲۸۲ بلیت توانست به فروش ۸۱۵ میلیون و ۸۸۰ هزار تومانی دست یابد. «نیم شب» با محوریت جنگ ١٢ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.
فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیهکنندگی علی قائممقامی با فروش یک هزار و ۳۱۳ بلیت، ۱۰۶ میلیون و ۷۵ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم میشود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.
فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیهکنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش یک هزار و ۳۹۲ بلیت، ۱۰۳ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانکهای کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت میکند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستمپور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کردهاند.
همچنین فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۶۸۹ بلیت فروخت و به فروش ۵۷ میلیون و ۱۵۴ هزار تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ میگذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.
فروش کلی فیلمهای روی پرده
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:
«آنتیک»: ۱۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان
«نیمشب»: ۵ میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان
«قمارباز»: یک میلیارد و ۲۱۱ میلیون تومان
«بهشت تبهکاران»: ۸۳۴ میلیون تومان
«خط نجات»: ۵۹۹ میلیون تومان
