تجدید پیمان فرماندهان مرزبانی با سردار شهید تنگسیری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان با حضور بر مزار شهید علیرضا تنگسیری در آبادان اظهار کرد: مسیری که سردار تنگسیری و همراهانش خلق کردند، اقتداری کم‌نظیر را رقم زد و حضور این نیرو را در عرصه‌های دریایی پررنگ و اثرگذار ساخت.

وی افزود: امروز همین اقتدار، مایه نگرانی و فشار بر دشمنان و بدخواهان شده است.

سردار جاویدان گفت: حضور در مزار شهید تنگسیری تنها یک دیدار رسمی نبود، بلکه تجدید پیمانی بود با راهی که پایان ندارد و با مسیری که مردانش حتی پس از رفتن، همچنان الهام‌بخش‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حجت سفیدپوست فرمانده مرزبانی استان خوزستان و جمعی از فرماندهان محلی مرزبانی فراجا خوزستان، به همراه سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا، با حضور در این آیین و ادای احترام به شهید تنگسیری، برای دفاع از کشور تجدید عهد کردند.

شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری پس از عمری مجاهدت و استقامت و در حین ساماندهی و تقویت نیروها برای ایجاد سپر دفاعی در برابر حملات هوایی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسید. وی دوران کودکی و نوجوانی خود را در آبادان سپری کرده بود.