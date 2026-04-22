۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

تجدید پیمان فرماندهان مرزبانی با سردار شهید تنگسیری

اهواز - فرمانده مرزبانی فراجا با حضور در گلزار شهدای آبادان به روح بلند شهید علیرضا تنگسیری فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان با حضور بر مزار شهید علیرضا تنگسیری در آبادان اظهار کرد: مسیری که سردار تنگسیری و همراهانش خلق کردند، اقتداری کم‌نظیر را رقم زد و حضور این نیرو را در عرصه‌های دریایی پررنگ و اثرگذار ساخت.

وی افزود: امروز همین اقتدار، مایه نگرانی و فشار بر دشمنان و بدخواهان شده است.

سردار جاویدان گفت: حضور در مزار شهید تنگسیری تنها یک دیدار رسمی نبود، بلکه تجدید پیمانی بود با راهی که پایان ندارد و با مسیری که مردانش حتی پس از رفتن، همچنان الهام‌بخش‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حجت سفیدپوست فرمانده مرزبانی استان خوزستان و جمعی از فرماندهان محلی مرزبانی فراجا خوزستان، به همراه سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا، با حضور در این آیین و ادای احترام به شهید تنگسیری، برای دفاع از کشور تجدید عهد کردند.

شهید دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری پس از عمری مجاهدت و استقامت و در حین ساماندهی و تقویت نیروها برای ایجاد سپر دفاعی در برابر حملات هوایی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسید. وی دوران کودکی و نوجوانی خود را در آبادان سپری کرده بود.

