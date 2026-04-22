به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام وام شهریه دانشجویی بر اساس جدول مبالغ وام های دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از فردا پنج شنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز می شود.

هدف اصلی ارائه وام شهریه دانشجویی، کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان و ایجاد فرصت مناسب برای تمرکز بیشتر آنان بر تحصیل، پژوهش و فعالیت‌های علمی و فرهنگی است.

مبلغ وام شهریه بر اساس مقطع تحصیلی تعیین می شود، دانشجویان کارشناسی ۳۰ میلیون ریال، دانشجویان کارشناسی ارشد ۵۰ میلیون ریال و دانشجویان دوره دکتری ۷۰ میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

فرآیند ثبت‌نام وام شهریه از تاریخ ۳ الی ۱۶ اردیبهشت ماه از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان انجام می‌شود و دانشجویان می‌توانند برای ثبت درخواست یا دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس Refah.swf.ir مراجعه کنند.

در روند ارائه وام در آینده، دانشجویان می‌توانند به جای معرفی ضامن یا ثبت سند تعهد، از سفته الکترونیکی استفاده کنند. این سفته با احراز هویت آنلاین و با پرداخت هزینه‌ای اندک صادر می‌شود و روند ثبت درخواست وام را آسان‌تر، سریع‌تر و بدون نیاز به مراجعات اداری می‌کند.