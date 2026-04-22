حمله به آثار تاریخی نشانه استیصال در برابر اقتدار فرهنگی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم قاسمی در جریان بازدید از ساختمان اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان که مورد حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفته است، ضمن ابراز انزجار از این اقدام ددمنشانه که زیرساخت‌های فرهنگی و تاریخی کشور را هدف قرار داده است، اظهار داشت: حمله به نهادهای حافظ هویت ملی و فرهنگی، نشان‌دهنده استیصال عاملان آن در برابر ثبات و اقتدار فرهنگی ایران است.

وی تصریح کرد: این وزارتخانه با جدیت کامل، پیگیری‌های لازم را از طریق نهادهای امنیتی و مراجع حقوقی برای شناسایی ابعاد دقیق و عوامل این حادثه تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار خود دارد.

عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان نیز با تقدیر از حضور و پیگیری‌های مشاور وزیر، ضمن تشریح شرایط فعلی مجموعه، اظهار داشت: باوجود بروز خسارات، اولویت اصلی ما استمرار خدمت‌رسانی به هنرمندان، فعالان حوزه گردشگری و مردم شریف استان است.

وی تأکید کرد: تدابیر لازم برای بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و بازگشت به شرایط عادی فعالیت، با حمایت‌های وزارتخانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شده و این اقدامات در روند خدمت‌رسانی اداره کل خللی ایجاد نخواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: صیانت از حریم میراث‌فرهنگی و امنیت کارکنان این حوزه، خط‌قرمز ما است و در سایه وحدت و هوشیاری، تلاش‌های مذبوحانه برای تضعیف این جایگاه فرهنگی راه به جایی نخواهد برد.